I 100 Lupi di Liu Ruowang da giovedì 14 in Piazza Municipio.

100 lupi , sculture realizzate in ferro, ognuno piu’ di tre metri, 280 chili,

che circondano il condottiero che combatte inutilmente

PIAZZA MUNICIPIO – NAPOLI

14 novembre 2019 – 30 marzo 2020

INAUGURAZIONE

Giovedì 14 novembre, ore 12,30

Liu Ruowang: Wolves Coming (Lupi in arrivo) a Napoli

giovedì sarà inaugurata la mostra internazionale dell’artista cinese Liu Ruowang: Wolves Coming (Lupi in arrivo). Cento sculture di lupi in ferro, lunghi all’incirca due metri e mezzo di oltre 200 chili saranno il corpus di un’installazione che invaderà piazza Municipio

a rappresentare con grande eleganza la minaccia allo status quo del vivere comune.

La mostra, promossa dall’ Assessorato alla Cultura e al Turismo, è organizzata da Lorenzelli Arte e Alfred Milot Mirashi con la curatela di Ivan Quaroni e la collaborazione di Federica Minesso.