I figli hanno diritto di…, mercoledì 29 all’Istituto Isabella d’Este Caracciolo.

Il 29 gennaio alle ore 10.00 nell’Istituto “Isabella d’Este Caracciolo” di via Giacomo Saverese n° 60 a Napoli, avrà luogo il quarto seminario di presentazione del progetto “I figli hanno diritto di…” realizzato con il contributo dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e gestito dal Centro Studi C.E.S.T.A. in partnership con il Consorzio Umana Solidarietà e la Cooperativa San Francesco s.c.s.

Il progetto “I figli hanno diritto di…” ha l’obiettivo, attraverso la diffusione della carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori realizzata dall’AGIA, di dare una risposta tangibile a tutti i figli di genitori separati, fare conoscer loro quelli che sono i propri diritti, contribuendo a migliorare la loro vita da un punto di vista psicofisico e relazionale, il tutto

Dopo il videomessaggio di saluto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano; i saluti di Giovanna Scala, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Isabella d’Este Caracciolo” di Napoli; seguiranno gli interventi di: Ernesto Gagliotta, Educatore; Simona Planu, Esperto in politiche sociali; e Paolo Ragusa, Coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.