I Marillion festeggiano i 40 anni di attività, concerti a Roma e Padova.

I MARILLION, la più grande band della seconda generazione del prog-rock made in England, torneranno a suonare nel Regno Unito e in Europa nel 2019 per festeggiare il 40esimo anniversario di onorata carriera! Accompagnati da un ensemble di eccellenti musicisti classici, saranno in Italia per due imperdibili date: giovedì 12 dicembre a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, e venerdì 13 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox.

Gli spettacoli saranno impreziositi dalla presenza, sul palco, di elementi orchestrali di grande esperienza e talento: il quartetto d’archi “In Praise of Folly“, oltre a Sam Morris al corno francese ed Emma Halnan al flauto traverso. Con questo stesso ensemble i MARILLION si sono esibiti, nel dicembre del 2017, alla Royal Albert Hall di Londra, in un concerto che è andato sold out a pochissime ore dall’annuncio e che è stato definito dal pubblico e dagli addetti ai lavori “uno dei migliori nella storia della band”. “All One Tonight. Live at the Royal Albert Hall” è stato poi pubblicato su DVD, Blu-Ray, CD e Vinile, raggiungendo la vetta delle classifiche in ben cinque Paesi.

I MARILLION suoneranno brani tratti dalla loro quarantennale carriera, senza contare che il 2019 è l’anno delle celebrazioni per i 30 anni di presenza del frontman Steve Hogarth nella band! «Sono passati davvero 30 anni?! –ha dichiarato Hogarth, aggiungendo: Steve Rothery mi ricorda che ricorre anche il suo 40esimo anniversario, quindi si tratta di una doppia celebrazione! Aggiungeremo questi sei meravigliosi musicisti alla band per l’intero tour: sono splendidi professionisti nonché buoni amici, e abbiamo già dato prova della chimica che abbiamo insieme sul palco».

Proprio in occasione dell’imminente tour, la band ha appena pubblicato il nuovo album, “WITH FRIENDS FROM THE ORCHESTRA”. Registrato al Racket Club e ai celeberrimi Real World Studios di Peter Gabriel, l’album si compone di nove brani della tradizione Marillion in versione rivisitata, per una durata complessiva di quasi 80 minuti. Queste le tracce nel disco: Estonia, A Collection, Fantastic Place, Beyond You, This Strange Engine, The Hollow Man, The Sky Above The Rain, Seasons End, Ocean Cloud.

MARILLION with friends from the Orchestra

ROMA, Auditorium della Conciliazione

Giovedì 12 Dicembre 2019 ore 21.00

Via della Conciliazione 4

Infoline: (+39) 329 3624612 (+39) 06 68439200

Prezzo biglietti: da euro 39,00

Circuito di prevendita: Ticketone

PADOVA, Gran Teatro Geox

Venerdì 13 Dicembre 2019 ore 21.30

Via Tassinari 1

Infoline: (+39) 329 3624612 (+39) 049 8644888

Prezzo biglietti: da euro 29,00

Circuito di prevendita: Ticketone e Ticketmaster

WWW.MARILLION.COM