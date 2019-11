Il coraggio di guardare avanti, il cortometraggio di Diego Macario sabato 23 al PAN.

Si terrà sabato 23 novembre alle ore 17:00, presso la sala PAN del Palazzo delle arti di Napoli (via dei Mille, 60), in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli, l’evento dibattito dal titolo “Il coraggio di guardare avanti”, tratto dall’omonimo cortometraggio scritto, diretto e interpretato dall’attore e regista Diego Macario, vincitore del Premio Comune di Napoli sezione corti sul sociale al The Gulf Of Naples Indipendent Film Festival 2019. Si tratta di una produzione autonoma, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli ed è nata in collaborazione con l’associazione nazionale “Angeli della Finanza”, da sempre impegnata nella lotta alla sensibilizzazione dei problemi legati alla crisi del mondo imprenditoriale e del lavoro nel sostegno a tutte le famiglie in difficoltà, attraverso l’impegno sociale, con vocazione di volontariato.

Il cortometraggio, tratta il delicato tema delle numerose aziende che hanno dovuto “chiudere i battenti” in seguito alla crisi economica. Il protagonista del corto, infatti, è un ex imprenditore che, prendendo spunto dalla famosa scena del “caffè”, tratta dall’opera “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo, inizia a raccontare al “Professore”, ma più in generale all’intero pubblico, i momenti drammatici vissuti nell’ambito lavorativo, fino a quando grazie all’arte e, in particolare, al teatro è riuscito a ritrovare la forza e il coraggio di ricominciare una nuova vita.

Il cortometraggio ha l’intento di ispirare gli imprenditori e tutti coloro che di fronte al fallimento e in situazioni di estrema difficoltà non riescono a trovare la forza di andare avanti ed è stato realizzato con l’amichevole partecipazione di Marilù Armani, Carmine Imbimbo, Nino de Santis e Paolo Perrotta. Le musiche originali sono state realizzate da Luigi Scialdone, che ha ricevuto il premio Donatello per le musiche di Gatta Cenerentola, e lo studio Tuscia Recording Studio per il doppiaggio.

Ad oggi, la crisi non è ancora terminata e pochi media ne parlano; in tanti, per vergogna, si sono e continuano a suicidarsi. Quello di Diego Macario è un grido di speranza che vuole parlare al pubblico della grande importanza del connubio arte-cultura-imprenditoria.

Dopo la proiezione del cortometraggio (durata 10 minuti), avrà luogo un dibattito sulla tematica sociale della crisi economica, del lavoro e legalità a cui prenderanno parte: la giornalista e conduttrice Tv Sonia Sodano, moderatrice; l’autore Diego Macario; l’attrice Marilù Armani (che leggerà alcune testimonianze); il Pres. Dell’associazione Angeli della Finanza, dott. Domenico Panetta, il presidente di Noi Consumatori, l’Avv. Angelo Pisani e il dottore commercialista Massimiliano Toriello, che forniranno ai presenti in sala, “utili informazioni” per non trovarsi in difficoltà debitorie e “chiarimenti tecnici” su alcuni delicati aspetti burocratici fiscali e legali, che riguardano, mai come oggi, ciascun cittadino; al dibattito parteciperà il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia dott. Cesare Sirignano, che discuterà sui temi legati alla legalità.

Saranno inoltre presenti le telecamere di TELE BLU NAPOLI a cura di Franco Capasso e DGPhotoArt di Davide Guida.

Il progetto “il coraggio di guardare avanti” – approfondimenti sulla pagina ufficiale facebook @ilcoraggiodiguardareavanti – è stato già presentato, quale prima nazionale, nel marzo scorso al cinema Plaza e successivamente presso il liceo Villari, nell’ambito del programma “Cittadinanza e Costituzione”, riscuotendo in entrambi i casi un gran consenso ed interesse dell’iniziativa, sia da parte del pubblico adulto che, in particolare, dai giovani alunni.

L’ingresso all’evento del 23 novembre 2019 ore 17 sala PAN, promosso anche dall’associazione culturale Cultura a Colori, è gratuito. Per informazioni e prenotazioni al 3395309129 – mail diemmetetatroeventi@gmail.com.

Evento su Facebook https://www.facebook.com/events/618480482019059/ – Promo Evento https://www.youtube.com/watch?v=0Xb5FNgY6lw

Si ringraziano i sostenitori del progetto: OTOVOX i suoni della vita protesi acustiche e PERROTTA IMMOBILIARE per imprese e privati di Paolo Perrotta.