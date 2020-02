Il volto della città di Napoli e l’attività dell’Amministrazione Valenzi (1975 –1983), giovedì 13 e venerdì 14 al Maschio Angioino.

Il Convegno “Il volto della città di Napoli e l’attività dell’Amministrazione Valenzi (1975 –1983)” è in programma il 13 e 14 febbraio al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

Il Convegno realizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi Federico II si propone di avviare l’analisi di un periodo ancora poco studiato, sia dal punto di vista della Giunta comunale, dei suoi protagonisti e delle sue politiche, sia dal punto di vista del contesto urbano, sociale, economico e culturale di Napoli.

Nella stessa occasione uscirà fresco di stampa il libro “Il Sindaco rosso. Valenzi e il futuro di Napoli” di Ermanno Corsi, Giustino Fabrizio e Eleonora Puntillo edito dall’Università degli Studi L’Orientale.

Lucia Valenzi ha dichiarato: “Con questo Convegno spero si possa avviare un percorso di studi non solo sull’opera di mio padre come sindaco della città ma su quel periodo cruciale della storia di Napoli dagli anni Settanta all’inizio degli anni Ottanta, un periodo non troppo lontano ma sul quale si è scritto e discusso poco e per il quale abbiamo anche una carenza di fonti documentarie. Sono grata anche agli autori del libro “Il Sindaco rosso” appena stampato e alle Università Federico II e L’Orientale che ci hanno sostenuto”

Di seguito il programma delle due giornate:

Giovedì 13 febbraio

ore 9,30

Saluti istituzionali

Arturo De Vivo, Prorettore Università degli Studi Federico II

Elda Morlicchio, Rettrice Università degli Studi L’Orientale

Altri saluti istituzionali

Saluti di Lucia Valenzi

Introduzione di Gloria Chianese e Paolo Frascani

Politica, elezioni ed amministrazione comunale

Modera Ermanno Corsi

Guido D’Agostino, Il voto di Napoli tra le grandi città nell’età di Valenzi

Alexander Hobel, L’esperienza napoletana e la stagione delle Giunte rosse



Pietro Sabatino, “In alto a sinistra…”: Il voto comunista napoletano negli anni di Maurizio Valenzi (1975-1983)

Testimonianze di Paolo Cirino Pomicino, Giulio Di Donato, Berardo Impegno, Vincenzo Scotti e Benito Visca



–

Urbanistica e politiche territoriali

ore 15,30

Modera Eleonora Puntillo

Aldo Capasso, La giunta Valenzi e l’attenzione per gli spazi pedonali



Alessandro Dal Piaz, L’urbanistica della Giunta Valenzi

Augusto Vitale, Eduardo Vittoria, intellettuale ed assessore

Testimonianze di Luciano Scateni e Antonio Scippa



—

Venerdì 14 febbraio

ore 9,30

Gli scenari dell’economia e dello sviluppo

Modera Giustino Fabrizio

Luciano Brancaccio, Deindustrializzazione e mutamento politico. Il caso di Bagnoli

Fabio Di Nunno, Il ruolo di Napoli nello scenario internazionale negli anni della Giunta Valenzi (1975 –1983)

Roberto Montefusco, Gli effetti del terremoto del 1980, del terrorismo, della camorra e della deindustrializzazione sulla città

Giuseppe Moricola, Il tramonto di una idea. Deindustrializzazione e questione sociale a Napoli nella crisi degli anni ‘70

Grazia Pagnotta, Roma del cambiamento: le giunte di sinistra del 1976-1985

Filippo Sbrana, L’unità perduta? Napoli, il Sud e l’Italia (1975-1985)

Testimonianze di Osvaldo Cammarota, Aldo Cennamo, Nino Daniele

Società e cultura politica

ore 15,30

Modera Enzo D’Errico

Gina Annunziata, Estate a Napoli. La stagione della rinascita culturale e la Giunta Valenzi

Marcello Anselmo, I Dannati della città. Il proletariato marginale napoletano tra l’epidemia di colera del 1973 e il terremoto del 1980



Nica La Banca, Dall’assistenza alle politiche sociali durante la Giunta Valenzi (1975-1979)

Gianfranca Ranisio, Napoli e la cultura popolare nella seconda metà degli anni Settanta

Testimonianza di Gianni Pinto

Chiusura lavori Lucia Valenzi