In corso la parata delle Forze Armate per il 4 novembre, ci sono anche le Frecce Tricolori.

E’ in corso sul Lungomare Caracciolo la parata delle Forze Armate per celebrare il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La parata è visibile in diretta su Rai1.

09.30 – 13.00 Manifestazione – Lungomare Francesco Caracciolo (Napoli) 13.30 – 15.00 lo Stato Maggiore della Difesa presenta il calendario 20venti delle Forze Armate – Circolo Ufficiali della Marina Militare, Via Cesario Console, 3 Bis (Napoli)

Una giornata intensa, ricca di appuntamenti. Quest’anno tocca al capoluogo campano ospitare la Festa del 4 Novembre. Unica incognita, almeno limitatamente ad alcune esibizioni, resta il tempo (le cui condizioni vengono comunque date in miglioramento rispetto a ieri). Si comincia alle 9,45 con l’alzabandiera solenne in Piazza del Plebiscito. Alle 11,45 la scena si sposta sul lungomare Caracciolo, con lo sfilamento dei reparti interforze (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza). A seguire, i due piatti forti che da sempre incantano il pubblico presente a queste occasioni: due sorvoli sul Golfo delle Frecce tricolori, ed il lancio di un team interforze di paracadutisti con le bandiere delle Forze Armate e della Guardia di Finanza, i quali toccheranno terra trasportando dal cielo un tricolore di 400 metri quadrati. Contemporaneamente dalle navi militari in rada partiranno 21 salve di artiglieria.

Sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha prima deposto la tradizionale corona dl’alloro all’Altare della Patria a Roma.

Il capo dello Stato era accompagnato dal premier Giuseppe Conte, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, dai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico e dal capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli.

Presenti anche i capi delle tre forze forze armate. Al termine della cerimonia le Frecce tricolori hanno sorvolato piazza Venezia.