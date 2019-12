Incontro di Preghiera ecumenico di Avvento nella Chiesa della Pietà de’ Turchini venerdì 13.

Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia» sono le parole tratte dal libro del Profeta Sofonia, uno dei testi biblici dell’Antico Testamento e che danno il titolo all’incontro di preghiera ecumenico che si terrà nella chiesa della Pietà dei Turchini, in via Medina, a Napoli, guidata dal parroco don Simone Osanna.

La celebrazione avrà inizio alle 18,30 di venerdì 13 dicembre e vedrà la partecipazione di molti rappresentanti delle confessioni religiose cristiane che operano a Napoli e nella diocesi

partenopea.

La Chiesa napoletana, guidata dal Cardinale Crescenzio Sepe, intrattiene ottimi rapporti con le chiese cristiane non cattoliche attraverso il Servizio Ecumenico e Dialogo Inter-religioso all’interno del quale opera il GIAEN, Gruppo Interconfessionale per le Attività Ecumeniche di Napoli, guidato da don Vincenzo Leonetti, parroco dell’Immacolata Concezione a Cercola (NA).

Alla celebrazione, che cade nel tempo di Avvento, periodo liturgico che i cristiani dedicano alla preparazione alla solennità del Natale, parteciperanno i cattolici, gli ortodossi e i protestanti e sarà presieduta da S.E.R. Mons. Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli, che detterà anche la riflessione in preparazione al Natale.