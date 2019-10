Indiart, venerdì 8 alla Casina Pompeiana della Villa Comunale.

La seconda edizione della manifestazione culturale ‘IndiArt – Festival delle Culture e delle Arti dell’India’ avrà luogo il giorno di venerdì 8 novembre dalle ore 13.30 presso la Casina Pompeiana (Villa Comunale di Napoli).

L’ evento organizzato dal Gruppo Studentesco Pramana dell’Università degli studi di Napoli ‘L’Orientale’, in virtù dei fondi vinti con decreto D.R. n. 484 del 25.09.2019, è stato realizzato con la collaborazione dell’Assessorato del Diritto alla Cittadinanza e alla Coesione Sociale, dell’ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente e il Patrocinio del Comune di Napoli. L’obiettivo è di promuovere le culture e le tradizioni dei paesi dell’Asia Meridionale, coinvolgendo soggetti delle comunità della diaspora sud-asiatica, contribuendo alla creazione di un clima di tolleranza e di educazione all’interculturalità sul territorio partenopeo.

Quest’anno il tema scelto per la manifestazione è ‘l’Arte della musica’ e le attività culturali e ricreative programmate, totalmente GRATUITE e aperte a chiunque voglia partecipare, sono così ripartite:

13:30 Inaugurazione evento e degustazione di pietanze tipiche indiane a cura del ristorante Ghi Rice.

14:30 Conferenza sull’arte e la letteratura indiana a cura delle Prof.sse Anna Filigenzi (Archeologia e Storia dell’Arte dell’India) e Stefania Cavaliere (Lingua e Letteratura Hindi) docenti presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’.

15:45 Workshop di danza Bharatanatyam ‘mani che danzano, mani che pregano’ a cura di Marialuisa Sales (Orchestés Associazione Culturale). Solo per questa attività è richiesta la prenotazione online a: indiart.danza@gmail.com sia per motivi logistici che per permettere una corretta esecuzione del workshop.

17:00 Concerto di ‘Musica e canti Bāul dal Bengala’ a cura del gruppo Surer Pakhi (Adhikary K. Pakhi, Adhikary U., Mitro S.)

18:25 ‘Bharatavintage!’ Spettacolo di danza indiana su musiche anni ’70 a cura di Marialuisa Sales (Orchestés Associazione Culturale).

18:45 Ringraziamenti Finali