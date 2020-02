Intimate Portraits, concerto di Davide Di Pinto a Pozzuoli domenica 1.

Domenica 1 marzo a Pozzuoli da Studio 42 House Concert, il concerto di Davide Di Pinto con “Intimate Portraits”: un Album uscito nel 2019 e prodotto dalla Casa Discografica SUD IN SOUND.

Davide Di Pinto è un musicista emergente, le sue note si ispirano a letture poetiche, romanzi e racconti, immagini e istantanee raccolte e vissute nel corso della sua esistenza. Il suo lavoro è il risultato di emozioni vissute e poi tradotte in musica.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Collettivo E’arte Comunicazione e L’Associazione Culturale no profit Poesie Metropolitane Poesie in Musica: undici poesie inedite, nate dall’ascolto dell’ album, si alterneranno con gli undici brani. Si può partecipare sia come spettatore che come poeta.

Per prenotarsi è necessario inviare un’e-mail a eartecomunicazione@gmail.com . Per prendere parte al Reading, invece è necessario ascoltare, prima del concerto, l’album su Spotify al link https://open.spotify.com/album/0jjb03TnM34ssQ4Q2xM698 , oppure richiedere per e-mail le tracce in mp3, scegliere ( previa disponibilità), uno degli undici brani e inviare un’email a poesiemetropolitane@gmail.com con : nome e cognome e brano scelto; Nel corso della serata del 1 marzo il poeta sarà chiamato a declamare, prima del brano musicale la sua poesia, nata dall’ascolto.

La prenotazione è necessaria i posti sono limitati.

info

Ingresso € 10,00

Prenotazione obbligatoria