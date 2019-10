Ion torna ad esporre ad Area 35mm.

A distanza di oltre un anno dalla sua ultima apparizione in pubblico, ION torna ad esporre da Area 35mm al Centro Direzionale.

ION è un progetto nato nel 2017, dagli artisti Stefano Fortelli e Corrado Potito che insieme elaborano una nuova forma espressiva, dotata di uno stile unico e seducente, capace, attraverso l’ utilizzo di valvole, di sfidare il tempo e le mode.

Il primo passo è il reperimento di un cospicuo stock di valvole d’epoca che vede la luce della prima opera del duo, che contestualmente decide di identificarsi con lo pseudonimo artistico ION.

La mostra inaugurerà l’8 novembre e resterà in esposizione sino al 23 novembre.

Il titolo della mostra “Soul Tubes” è una dichiarazione d’amore verso la valvola termoionica ed il suo design funzionale.

L’opera ION, in bilico tra design ed arte concettuale, a prima vista, mera esercitazione formale, poco alla volta rivela il proprio animo, mettendo in scena la rappresentazione di un’epoca, di temi sociali, universali, e propri punti di vista su eventi storici, fondendo fantasia e reale.

La valvola, dotata di animo proprio, si rivela il perfetto attore dei racconti di ION: piccole installazioni racchiuse in cornici a cassonetto che disegnano il sentire dell’artista.

A sottolineare la stretta connessione esistente tra la valvola termoionica e la musica, l’esposizione sarà accompagnata da una playlist musicale, parte integrante della mostra stessa.

Gli artisti presenteranno in anteprima assoluta, la loro ultima creazione e per la prima volta sarà possibile visionare dal vivo le opere che hanno visto la luce in questo anno di assenza dalle scene artistiche.

Una mostra amarcord, per gli amanti dell’arte concettuale, e che darà la possibilità agli interessati di acquistare alcune delle opere esposte, esemplari unici estremamente curati, con una grande valenza simbolica ed una forza espressiva raffinata che ne rafforza il valore espositivo.

Dove?

Da Area35mm

Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale – Napoli

pagina evento