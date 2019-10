La Napoli di Herling, festival letterario da giovedì 24 a sabato 26.

Il 2019, anno di Gustaw Herling-Grudziński, si celebra da giovedì 24 a sabato 26 ottobre con il festival letterario Napoli di Herling, organizzato dall’Istituto Polacco di Roma con il Comune di Napoli, l’Università Orientale, l’Istituto Italiano per gli Studi Storici e l’Università Suor Orsola Benincasa.

Le manifestazioni in memoria di Herling si aprono a Castel Nuovo (giovedì 24 dalle 17) con la presentazione di Etica e letteratura, il Meridiano in cui, per la prima volta, vengono riuniti in un solo volume i capolavori di Gustaw Herling: Un mondo a parte, il Diario scritto di notte e i Racconti.

A seguire, presso la Domus Ars (alle 20), il concerto dedicato a Roman Palester, padre della musica contemporanea polacca e grande amico di Gustaw Herling, con un intervento introduttivo del musicologo Lech Dzierżanowski.

Il festival prosegue a san Domenico Maggiore (venerdì 25 dalle 9,30) con il convegno L’Europa di Herling, in cui si riflette sull’opera dello scrittore polacco che ha perseguito per tutta la vita un ideale di «letteratura come testimonianza», e a Santa Chiara (alle 20), dove Toni Servillo legge il Requiem per il campanaro. I lavori si concludono a palazzo Filomarino (sabato 26 dalle 14) con le testimonianze su Gustaw Herling e il suo mondo e la presentazione della mostra documentaria Gustaw Herling – ritratto napoletano: pagine autografe, documenti inediti e fotografie che dipingono il «sorriso dolente» e il «subdolo lampo negli occhi» che il giovane scrittore colse nel suo primo incontro con la città «densa». Insieme agli studiosi e agli amici saranno protagonisti del festival anche gli studenti delle polonistiche italiane, musicisti e artisti polacchi che restituiranno, nei numerosi incontri che per tre giorni Napoli dedica a Gustaw Herling, un ritratto dello scrittore a tutto tondo in cui la letteratura si collega alla musica, alle arti visive, al cinema e allo studio sulla parola: convegno, letture, mostra, concerto e la proiezione di un film documentario.

Ingresso libero a tutte le manifestazioni. Per il programma completo www.istitutopolacco.it.