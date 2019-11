Labelon Wedding Experience, open day domenica 24.

Domenica 24 novembre, LABELON il nuovo Experience Beach Club sulla Spiaggia Romana di Bacoli apre le porte a tutti i futuri sposi per raccontare la propria offerta wedding : un open day dalle 11.30 alle 19 per vivere l’atmosfera e l’esclusività della Labelon wedding experience recentemente premiata dagli Italian Wedding Awards come “Miglior location in Campania 2019”.

Ad accogliere gli ospiti saranno party planner di LABELON, veri e propri professIonisti del ricevere, pronti ad offrire suggerimenti e consulenze tailor made per costruire un evento unico e memorabile.

Dopo il grande successo riscosso alla fiera TuttoSposi, l’esclusivo beach club flegreo si veste a festa per mostrare l’offerta wedding: fiori, allestimenti speciali, tavole imbandite, assaggi di cucina creativa, musica e tanto altro. Tra i servizi più esclusivi c’è la possibilità di noleggiare auto di lusso

Per dimensioni, servizi premium, design e cura dei dettagli, LABELON è la grande novità sulla spiaggia romana di Bacoli: 28mila metri quadrati di superficie tra giardini di palme, due piscine con solarium in teak, un linea di spiaggia di oltre duecento metri, due ristoranti fine-dining, una Champagne&Cocktail Lounge e ampi saloni modulabili al primo piano. Per gli sposi anche una piccola cappella in giardino per le funzioni religiose e tre beach suite con giardino privato.

Con il più bel tramonto della costa, LABELON è emozione in ogni dettaglio ed è capace di offrire la più completa e coinvolgente esperienza di wedding mai offerta fino ad ora da un beach club campano. Tra i servizi più esclusivi c’è l’eliporto privato e la possibilità di noleggiare un volo in elicottero.

Partecipano all’Open Day del 24 novembre numerosi partner al fianco di Labelon nei grandi eventi: la make up artist Benedetta Riccio, Vega Luxury car rental con un parterre di auto di lusso, gli artisti della luce Accendi un Sogno, gli abiti da sogno di Atelier Eme, il fotografo Antonio Perna, Bon Bon flower con la sua selezione di bomboniere, Selfie Moment, gli arredamenti Riflessi ed ancora le proposte musicali di Alma Y Musica, professionisti del settore da oltre vent’anni e il Boss delle Torte napoletano Francesco D’Alena per coronare il proprio grande giorno con una torta spettacolare.

Durante tutta la giornata cocktail di benvenuto e piccoli assaggi della cucina del ristorante Mediterraneo e della proposta fusion de L’Oceanico a cura di Metis.

Labelon Experience Beach Club

LABELON EXPERIENCE BEACH CLUB. Non è un semplice lido balneare ma la sede di esperienze che combinano lusso e gioia di vivere, servizi premium, eventi, alta cucina e buon bere. LABELON come la belon, l’ostrica nativa del mediterraneo dalla rinomata madreperla piatta, diventata una leggenda gastronomica per la sua rarità.

labelon.it

Via Spiaggia Romana, 31-33 Bacoli NA

081 854 3589 / info@labelon.it