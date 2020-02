L’Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia, si prepara a vivere la Visita Pastorale Saranno le parrocchie della città stabiese le prime ad accogliere Mons. Francesco Alfano.

Emozionato e concentrato Mons. Francesco Alfano, così commenta: “Mi presento a voi, che ho già imparato a conoscere e apprezzare in questi intensi anni di cammino fatto insieme, con l’unico intento di confermare e incoraggiare, di consolidare e benedire, di ascoltare e discernere. Un aiuto per crescere nell’unità e nella comunione, per aprirci alla fraternità e alla testimonianza, per condividere la gioia di appartenere al Popolo santo di Dio pellegrino in Sorrento – Castellammare di Stabia”.