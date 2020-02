Le anime di Partenope, fino al 9 marzo al Pan.

Dal 26 febbraio al 9 marzo 2020 al PAN|Palazzo delle Arti Napoli (Via dei Mille 60)

Tutti i giorni, tranne il martedì, dalle ore 9.30 alle ore 19.30 – Domenica dalle ore 9.30 alle 14.30

Quella napoletana è una realtà resa unica nelle sue luci, nei suoi colori, nel suo golfo trapunto di stelle, nel suo canto, nel suo cuore colmo d’amore. Napoli si identifica in Partenope e Partenope in Napoli.

”Le anime di Partenope”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è una pluralità di visioni artistiche che mettono in luce il confronto tra le differenti anime del territorio consentendo una maggiore consapevolezza identitaria della città e dei suoi profili multiculturali e multietnici.

La mostra ha l’ambizione di voler analizzare il legame viscerale che unisce i partenopei alla propria città, oscillante tra riscoperta localistica della storia e delle tradizioni del territorio e rinnovata vocazione turistica e culturale testimoniata dal recente rinascimento partenopeo mediante lo studio del suo simbolo identitario, assurto nei secoli ad emblema del territorio che da essa trae il nome.

I giovani artisti partenopei esprimeranno liberamente tramite la fotografia, l’illustrazione, la pittura, la scultura e la musica, la loro personale visione dei mille volti di Partenope, reinterpretandone gli aspetti più significativi e legando un passato sospeso tra mito e leggenda ad un presente di rinascita e all’aspettativa di un futuro da modellare quotidianamente. Come la leggendaria sirena, Napoli è donna: forte, coraggiosa, materna, amorevole e severa. In quest’ottica Partenope assume quindi varie anime, ciascuna delle quali proietta la polivalenza e la contraddittorietà della città, manifestatasi in un caleidoscopio di espressioni artistiche, differenti tra loro ma unite da uno stesso denominatore. Destinato agli amanti e ai cultori dell’arte nelle sue forme graficamente più espressive, finalizzato anche al coinvolgimento dei partenopei verso i valori artistico-culturali della nostra città. La mostra rientra tra le iniziative de La gente di Napoli progetto patrocinato dal Comune di Napoli, dal Comune di San Giorgio a Cremano, dall’Assessorato all’Assistenza Sociale della Regione Campania e dal Consiglio Regionale della Campania.

L’inaugurazione è prevista per il giorno 26 febbraio dalle ore 17.00.

La manifestazione a ingresso gratuito, a cura di Vincenzo De Simone, annovera:

– l’esposizione delle opere artistiche di Cristina Sodano, Francesca Cerfeda, Gioia Sassano, Giuliana Divino, Maurizio Di Nassau, Riccardo Scognamiglio, Valentina De Felice, Vincenzo De Simone

– l’esibizione musicale di Roberto Ormanni

– la proiezione di video realizzati nell’ambito del progetto Illustrazione e grafica di Riccardo Scognamiglio