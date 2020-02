Lezioni di Storia Festival, boom di prenotazioni, oltre 10.000.

Oltre 10.000 prenotazioni in un solo giorno. Aperte ieri, 13 febbraio, le prenotazioni per partecipare alla seconda edizione di “Lezioni di Storia Festival”, che con i suoi quarantanove appuntamenti e i quattordici eventi collaterali, si preannuncia come un’edizione dai grandi numeri.

Il tema dell’antichità, come anche per la prima edizione, ha da subito suscitato grande interesse e tra gli incontri più richiesti troviamo: “Dante fra Guelfi e Ghibellini” con Alessandro Barbero, “Uomini e Caporali. La storia secondo Totò” con Emilio Gentile, “Saffo come tutti. La bisessualità nel mondo antico” con Eva Cantarella, “Da Picasso a Banksy. L’altro tra arte e politica” con Vincenzo Trione, “Hitler e Mussolini: storia di una relazione pericolosa” con Christian Goeschel, “Fenesta vascia. Canzoni napoletane tra strade e salotti” con Pasquale Scialò.

L’evento, ideato e progettato da Editori Laterza con la Regione Campania, e organizzato dall’Associazione “A voce alta” e dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini con la SCABEC che ne cura anche la promozione e la comunicazione, si terrà a Napoli dal 27 febbraio al 1 marzo.

Sono 61 gli ospiti eccezionali provenienti da tutta Europa che si confronteranno sul tema “Noi e Loro”, nelle varie sedi del festival: al Teatro Bellini sede principale e al Museo MANN, al Museo MADRE, al Conservatorio a Majella, all’Accademia di Belle Arti e al Liceo Vittorio Emanuele II, prestigiosi partner nella realizzazione di questa iniziativa.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

È consigliabile prenotarsi online, tramite il sito www.lezionidistoriafestival.it

Le prenotazioni online si chiuderanno il 23 febbraio alle ore 13:00.

I biglietti per gli eventi del Festival a ingresso gratuito che si svolgeranno presso il Teatro Bellini si potranno ritirare a partire dal 23 febbraio presso il botteghino del teatro, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 10:30-13:30/16:00-19:00; domenica 10:30- 13:00. La prenotazione agli incontri è valida entro mezz’ora prima dell’inizio dell’evento.