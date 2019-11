L’Italia in Europa, l’Europa in Italia, da venerdì 22 al Mascio Angioino.

A Napoli per il prossimo 22 novembre 2019, con inizio alle ore 10.00 presso il Castel Nuovo – Maschio Angioino, è prevista una conversazione sull’attualità europea in occasione della inaugurazione della mostra “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia” promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee in collaborazione con ANSA. Previsti gli interventi del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, di Laura Agea, Sottosegretaria di Stato agli Affari Europei, di Annamaria Palmieri, Assessore alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli e i saluti introduttivi di Nino Daniele, Assessore alla Cultura del Comune di Napoli. Modera Stefano Polli, Vicedirettore ANSA. L’attività ha il supporto organizzativo del Comune di Napoli, attraverso il Gabinetto del Sindaco/ Servizio Ufficio di Gabinetto/Europe Direct.

La mostra “L’Italia in Europa – L’Europa in Italia”, ideata e presentata nel 2011 dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ripercorre attraverso immagini, video e testimonianze originali i momenti più salienti dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi e offre l’opportunità di conoscere non solo il percorso di costruzione dell’Unione e l’azione dell’Italia, ma soprattutto il “valore aggiunto” dell’essere cittadini europei. La mostra è itinerante su tutto il territorio nazionale e sarà visitabile a Napoli presso le Antisale dei Baroni del Castel Nuovo – Maschio Angioino dal 22 al 25 novembre.

Per info e registrazioni per l’evento inaugurale del 22 novembre scrivere a europedirect@comune.napoli.it o telefonare allo 0817956535.

Hashtag:

#UEinmostra