Massimo Boldi ospite della serata finale del Pulcinella Film Festival ad Acerra.

È Massimo Boldi l’ospite del gala di premiazione del Pulcinella Film Festival 2019. Il comico salirà domani sera (domenica 22 dicembre) alle ore 17 sul palco del Cinema Teatro di Acerra (Via Francesco Castaldi, 13) per raccontarsi al pubblico e ricevere il premio alla carriera (per info www.pulcinellafestival.com). Durante la serata presentata da Claudio Dominech e alla quale interverranno il direttore artistico Giuseppe Alessio Nuzzo, il sindaco Raffaele Lettieri e la madrina di questa edizione Ester Gatta, verranno svelati i vincitori della 4a edizione della rassegna di cinema dedicata al genere della commedia. Nel pomeriggio Boldi incontrerà gli studenti del territorio e quelli dell’Università del Cinema di Acerra prestandosi alle loro domande in una masterclass di recitazione.

Correlati