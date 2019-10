Memorial Dalila Concilio, tappa a Torre del Greco domenica 27.

Domenica 27 ottobre il Memorial Dalila Concilio, farà tappa a Torre del Greco, presso l’ASD NEW TENNIS TDG. Una ulteriore tappa del Torneo di Tennis a scopo benefico organizzato dall’Associazione Dalila Concilio, fondata nel 2011 in memoria di Dalila, bambina con gravi patologie venuta a mancare prematuramente. Il Torneo è nato per dare sostegno alla Lega del Filo d’Oro, crescendo di anno in anno con donazioni sempre più cospicue e diventando un punto di riferimento in ambito sociale a livello nazionale.

L’ottavo Memorial è partito il 15 settembre dal Tennis Club Canterbury di San Sebastiano al Vesuvio e si è sviluppato su numerose tappe in diversi circoli del tennis del vesuviano, una a Napoli presso il Tennis Club Partenope e domani a Torre del Greco ospitati dall’ASD NEW TENNIS TDG, per trascorrere una giornata all’insegna del buon seme dello sport, dedicata allo stare insieme non solo giocando a tennis ma coinvolgendo tutti a giocare la partita della solidarietà.

Angelo Concilio, papà di Dalila e fondatore dell’omonima Associazione, dichiara “E bello vedere la partecipazione e lo spirito di solidarietà di coloro che prendono parte ai nostri eventi, cogliendo la loro volontà di conoscere quanto di buono e concreto si possa fare per sostenere una vivibilità possibile per bambini affetti da gravi patologie e per le loro famiglie.”

Obiettivo della raccolta fondi di quest’ottava edizione anche quello di realizzare uno spazio di accoglienza e svolgimento di attività ludico-sportive senza barriere architettoniche nell’area vesuviana. Il Memorial proseguirà poi con le tappe di San Giorgio a Cremano il 3 novembre, per poi concludersi il 17 novembre presso il Circolo Poseidon di Ercolano.