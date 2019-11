Metropolis Scampia, mostra fotografica di Nicola Della Volpe a Pozzuoli, inaugurazione sabato 16.

Il 16 novembre, dalle ore 17,00, all’Art Garage di Pozzuoli, Viale Bognar 21, Nicola Della Volpe presenterà la Mostra Fotografica “Metropolis – Scampia”, nell’ambito della rassegna di fotografia FOTOARTinGARAGE coordinata artisticamente da Gianni Biccari, col supporto organizzativo dell’Art Garage (Emma Cianchi, Ylenia Lessoni e Veronica Grossi) e dell’Associazione Occhioblu.

Il Progetto fotografico parte da lontano, Nicola Della Volpe da tre anni segue le attività sociali presenti a Scampia affiancando le varie realtà associative che si muovono sul territorio, con l’intento di raccontare la lotta di quelli spesso catalogati come “gli ultimi”.

La Mostra è la prima personale dell’autore che ha già avuto varie esperienze espositive in mostre collettive: nell’aprile 2018 ha partecipato alla Mostra collettiva “Tutti i colori di Scampia”, presso il Chiostro grande di Santa Maria la Nova; a novembre 2018 ha esposto due foto sul tema dell’integrazione, nell’ambito della manifestazione “Kukua Pamoju” presso il MANN di Napoli; a gennaio di quest’anno si è aggiudicato il primo premio, per la categoria Portfolio, dell’edizione 2018 del Pistoia Foto Contest; durante lo scorso mese di aprile, ha esposto al PAN di Napoli nell’ambito della Mostra collettiva “Attraversamenti”, il nucleo centrale del lavoro in mostra all’Art Garage.

L’autore pone l’accento sulle difficoltà che vive una zona di Napoli troppo spesso liquidata sinteticamente come “malfamata”, provando a raccontare quanto di buono invece vi si può trovare; Scampia è una città nella città, conta quasi 100.000 abitanti, ma ancora oggi è simile a un enorme dormitorio che nulla offre se non alloggi, molto spesso diventati di fortuna a causa dell’incuria e dell’abbandono visibile a occhio nudo.

Ed è da qui che nasce l’idea del parallelo fra Scampia e Metropolis, il capolavoro di Fritz Lang che racconta della divisione sociale che spacca in due la città; esattamente quello che avviene a Scampia, dove tutti i giorni tanti cominciano una lotta che dura da troppo tempo: la lotta per la normalità, per l’uguaglianza.

Un giro all’inferno, per dimostrare che anche lì, dove si vede solo il marcio, vivono persone normali, i cui sogni sono spesso molto più banali di quanto non si possa immaginare, ed è per realizzarli che lottano con tenacia, da anni.

Vernissage 16 novembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

La Mostra sarà visitabile fino al giorno 27 novembre presso l’ART GARAGE – Viale Bognar 21 Pozzuoli (NA) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 22,00 e il sabato dalle ore 10,00 alle 19,00.

Domenica chiuso.

INGRESSO LIBERO

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2383625485301016/