Mirò, Escher, Dante, Scully e Christo Maratona di film ad “Artecinema 2019”, la seconda giornata giovedì 10 al Teatro Augusteo.

Dopo l’inaugurazione al teatro San Carlo, la 24esima edizione di “Artecinema”, il festival internazionale di film sull’Arte Contemporanea curato da Laura Trisorio, si trasferisce al teatro Augusteo.

Una giornata intensa che inizierà con un momento dedicato alle nuove generazioni, ai giovani, a costruire un rapporto con l’arte, per aiutarli a comprenderne potenzialità e importanza. Giovedì 10 ottobre alle ore 10 verrà proiettato infatti, presso l’Institut Français di Napoli il film “Mirò, dans la couleur de ses rêves” di Jean Michel Meurice per gli studenti delle scuole secondarie.

Il programma nel teatro di p.ta Augusteo prenderà il via, dalle ore 16.00, con il seguente programma:

16.00 arte e dintorni

MIRÓ, DANS LA COULEUR DE SES RÊVES

Jean-Michel Meurice, Francia, 2018, 52’, francese

anteprima italiana

Joan Miró (1893-1983) è stato uno dei protagonisti del movimento surrealista. Questo documentario esamina gli anni decisivi della sua vita, rivelando le diverse fasi creative di questo artista poliedrico che ha elaborato un vero e proprio sistema poetico di simboli.

17.00 arte e dintorni

ESCHER – JOURNEY INTO INFINITY *

Robin Lutz, Olanda, 2018, 90’, inglese, tedesco, sottotitoli in italiano

anteprima italiana

Il film ci accompagna nell’onirico mondo di Escher attraverso animazioni che mostrano i principi matematici alla base del suo lavoro. Le sue opere hanno ispirato molti musicisti negli anni ‘60 e ‘70 e continuano a essere un riferimento costante nella grafica e nel cinema contemporanei.

19.00 arte e dintorni

THE DIVINE WAY *

Ilaria Di Carlo, Germania, 2018, 15’

Liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante, The Divine Way ci accompagna lungo la discesa epica della protagonista attraverso un labirinto infinito di scale. Durante la discesa, le scale si trasformano in un paesaggio sempre diverso.

19.25 arte e dintorni

ARTE A SAN PATRIGNANO *

Mino Carbone, Italia, 2019, 5’, italiano

anteprima mondiale

Gli artisti Vanessa Beecroft, Alessandro Busci, Alberto Garutti, Emilio Isgrò, Mimmo Paladino, Luca Pignatelli e i ragazzi della comunità di recupero di San Patrignano raccontano la loro esperienza di condivisione attraverso l’arte.

19.45 arte e dintorni

UNSTOPPABLE. SEAN SCULLY & THE ART OF EVERYTHING *

Nick Willing, Regno Unito, 2019, 84’, inglese

anteprima italiana

Il film riprende Sean Scully nell’arco di un anno mentre prepara numerose mostre museali. Il pittore racconta i suoi cinquant’anni di attività, dall’infanzia vissuta in povertà per le strade di Dublino e Londra, fino a diventare un artista di successo.

21.30 arte e dintorni

CHRISTO – WALKING ON WATER *

Andrey Paounov, Stati Uniti, Italia, 2018, 100’, inglese, sottotitoli in italiano

Nel 2018 Christo ha realizzato l’installazione The Floating Piers, un ponte galleggiante che univa le sponde del lago d’Iseo. Il film segue la realizzazione di quest’opera titanica: le difficili trattative politiche, le sfide ingegneristiche, le imprese logistiche e il dispiegarsi del sogno dell’artista.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con traduzione simultanea in cuffia.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.artecinema.com.

orari

10 – 11 – 12 – 13 ottobre ore 16.00 – 23.30 – Teatro Augusteo – Piazzetta Duca d’Aosta, 263

ingresso gratuito