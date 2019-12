Mostra Internazionale del Presepe in via Tribunali.

È stata inaugurata la Mostra Internazionale del Presepe, esposta nella Chiesa di Sant’Angelo a Segno, in via dei Tribunali 45, aperta al pubblico fino 14 gennaio. Al taglio del nastro, il Cardinale Crescenzio Sepe, il magistrato Catello Maresca, l’imprenditore ed editore Rosario Bianco e gli artisti Peppe Barra e Lello Esposito.

La Mostra Internazionale del Presepe rientra nel più ampio progetto “Il Presepe napoletano come strumento di evangelizzazione”, proposto da Rosario Bianco e Catello Maresca, con l’Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni e PartenArt. Il progetto, patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e dall’Arcidiocesi, culminerà in un Convegno Internazionale sul Presepe, che si terrà il 10 gennaio presso l’Auditorium della Curia Arcivescovile.

Il percorso espositivo è composto da 21 pezzi, anche della Fundación Díaz Caballero del Museo Internacional de Arte Belenista di Mollina (Málaga) e del Museo Salzillo di Murcia, custodi dell’arte presepiale. (ANSA)