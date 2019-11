Napoli Ballet Gala, presentazione alla Casina Pompeiana in Villa Comunale.

Martedì 5 novembre alle ore 11.00 presso la Casina Pompeiana alla Riviera di Chiaia, alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Gaetano Daniele, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Napoli Ballet Gala” “Napoli Ballet Gala”. Si terrà l’8 novembre presso il Teatro Mediterraneo alla Mostra d’Oltremare – Viale Kennedy 54 il “Napoli Ballet Gala” una kermesse di danza con artisti internazionali promossa dall’associazione HAMEF.

Un evento che vede la partecipazione di ballerini e ballerine delle principali compagnie dei teatri russi del Mariinsky Ballet Theatre, Mikhailovsky Theatre, Grigorovich Ballet Theatre, Kremlin Ballet Theatre e quelli del teatro San Carlo di Napoli esibirsi intorno al tema dell’accoglienza e della danza come forma di contrasto alla paura dello straniero e al razzismo. La serata vede la direzione artistica di Gennaro Carotenuto, direttore dell’Accademia del Balletto di Pompei e di Andrey Lyapin direttore Artistico del “Moscow Ballet La Classique” di Mosca.

L’HAMEF è un’associazione nata a Napoli nel 2012 e che raccoglie l’attivismo e gli sforzi civici di numerosi cittadini stranieri che a Napoli vivono e lavorano. “Vogliamo dimostrare come un’arte bellissima e romantica come la danza può essere uno strumento di integrazione, di solidarietà ma anche di bellezza, perché la bellezza aiuta a costruire un mondo diverso ” commenta Fatou Diako presidente dell’HAMEF. Parte del ricavato della serata aiuterà il finanziamento di un progetto di cooperazione in Costa d’Avorio, “Una goccia d’acqua per Broudoumè”.