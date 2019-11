Paul McCartney a Piazza Plebiscito il 10 giugno 2020.

Paul McCartney annuncia oggi due concerti in Italia per il 2020, a sette anni di distanza dalla sua ultima esibizione nel nostro paese. Il tour lo porterà a esibirsi a Lucca per la prima volta e lo vedrà tornare a Napoli, il 10 giugno in piazza Plebiscito, dopo 29 anni: “Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!”.

“Paul, ti aspettavamo da tanto. Siamo orgogliosi che tu abbia scelto Napoli come prima tappa del tuo tour 2020 a piazza del Plebiscito. Welcome back”, il commento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.