Roberta Totaro, l’estetista delle star, apre un secondo nail bar a Napoli.

Sabato 5 ottobre è stata inaugurata la seconda sede di “Non sole sole”: al party di apertura hanno partecipato Federico Fashion Stylle, Floriana Messina e le punte di diamante delle influencer napoletane.

Roberta Totaro e il suo compagno, Nicola, sono stati i primi ad aprire un nail bar a Napoli (precisamente in via San Gennaro ad Antignano, 117), idea che – sebbene ancora oggi li porti a fare tanti sacrifici (hanno dovuto chiedere un finanziamento per avviare l’attività imprenditoriale, data la loro giovane età e le umili e oneste origini) – li ha premiati attraverso il consenso della clientela, che li ha spronati ad aprire una seconda sede in via Pietro Castellino 81. Un angolo di bellezza dall’atmosfera rilassante dove ritagliarsi un un po’ di tempo per sé stesse, rigenerarsi, prendendosi cura della mani, della pelle del viso, del corpo… Da “Non solo sole” è possibile vivere una beauty experience completa: rituali di bellezza e trattamenti personalizzati con cui farsi coccolare sorseggiando vini e cocktail, ascoltando musica e facendo quattro chiacchiere. Oltre ai trattamenti classici come make-up, depilazione, massaggi, solarium, è qui possibile sottoporsi a trattamenti estetici più innovativi e specialistici, ad esempio: microblanding, ossigenoterapia, radiofrequenza bipolare, e il BBglow (una sorta di fondotinta semipermanente).

Ospite d’eccezione all’inaugurazione della seconda sede di “Non solo sole” Federico Fashion Style, portavoce ufficiale della bellezza ormai in tutta Italia.Il famoso hair stylist ha festeggiato a Napoli il suo trentesimo compleanno: nel pomeriggio si è recato presso “Non solo sole” per i preparativi preliminari al party che si è tenuto presso il “White Pearl” a Casoria. Federico, incuriosito dal fatto che tanti suoi clienti famosi sono anche frequentatori abituali del centro estetico napoletano (ad es. Tina Cipollari), ha deciso di farci un salto prima di recarsi alla festa: è stato accolto da centinaia di suoi fan, da Floriana Messina – ex gieffina, influencer e nominata dai napoletani madrina della loro squadra del cuore -, e ovviamente da Roberta e Nicola. “Siamo onorati della visita di Federico – commentano i titolari del centro -. Il nostro segno è che “Non solo sole” diventi un centro estetico delle meraviglie, un po’ come il suo salone!”.