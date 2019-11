Se la letteratura è tutta da ridere… appuntamento alla Treccani mercoledì 13.

La nuova puntata del ciclo dedicato ai “Percorsi della creatività” propone un’escursione nella letteratura per così dire “leggera”, vale a dire una riflessione sui modi in cui gli scrittori sono capaci di affrontare con piglio tutt’altro che serioso tematiche ed argomenti cruciali della nostra esistenza. Nel corso del tempo, del resto, non sono pochi né letterariamente minoritari gli autori che hanno preferito affidarsi ad un registro satirico o umoristico per meglio articolare le proprie tesi. La storia stessa della grande letteratura conferma la funzione e il ruolo di testi in tal senso indimenticabili.

All’incontro che si terrà come sempre nella sede dell’Istituto Treccani di Napoli, in via Vannella Gaetani, 27, con inizio alle ore 18, parteciperanno Antonio Filippetti, Mauro Giancaspro e Luciano Scateni, mentre all’attrice Adriana Carli sarà affidata la lettura di “pillole” esemplificative, nonché di alcuni aforismi di famosi autori italiani e stranieri.

https://www.facebook.com/events/535610003670005/