Separazioni: disagio dei figli – doveri dei genitori, un confronto tra operatori e magistrati lunedì alla Biblioteca Nazionale.

Sono i figli i più colpiti dalle separazioni dei genitori. Una ricerca dell’dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori cerca di individuare possibili percorsi di aiuto: la presentazione lunedì, 16 dicembre 2019,ore 9,30, alla Biblioteca Nazionale di Napoli, in un confronto tra esperti ed operatori dei servizi( Valeria Longo, Roberta Gaeta, Anna Maria Cirillo, Marta Meglio, Patrizia Ciotola) con i magistrati Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, Maria de Luzenberger, Procuratore della Repubblica, Tribunale per i Minorenni di Napoli, Raffaele Sdino, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e testimonianze di genitori. Segue una tavola rotonda “Per una carta delle responsabilità e dei doveri dei genitori nelle separazioni/divorzio”

La ricerca è stata avviata dopo la pubblicazione nel 2018 della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” a cura dell’Autorità Nazionale Garante Infanzia e Adolescenza (AGIA),che afferma il diritto dei figli a continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori , a vivere la propria età, a non essere coinvolti nei conflitti trai genitori: l’ obiettivo tecnico-strategico è individuare i diversi livelli in cui intervengono tutte le situazioni che mettono a rischio i legami familiari, raccogliere ed elaborare materiali e riflessioni in vista della pubblicazione di una “Carta delle responsabilità dei genitori nella separazione”​