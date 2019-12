SOLE in collaborazione con l’artista napoletano Salvatore Iodice festeggia il Natale con i bambini dei Quartieri Spagnoli con un laboratorio creativo alla Miniera.

Per l’innovativa opera “Cromie – I colori del sole, dallo zenit al tramonto” che ha fatto risplendere Vico Due Porte Toledo lo scorso luglio, Sole e Salvatore avevano preso ispirazione dalla città partenopea e dalle sue tradizioni: i panni stesi al sole.

Un centinaio di camicie bianche, icone della nuova campagna pubblicitaria, erano state trasformate in tele e colorate e proprio queste camicie nei giorni scorsi sono state utilizzate come tele dai bambini durante il laboratorio creativo che li ha coinvolti presso la Miniera.