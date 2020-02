Storia dell’assistenza e della solidarietà, domenica 1 al Museo delle Arti Sanitarie.

La storia della solidarietà e dell’assistenza ai malati, ai disabili e ai diversi negli ospedali antichi di Napoli: se ne discute domenica 1 marzo alle 11.00 al Museo delle Arti Sanitarie di Napoli in via Luciano Armanni, 21 nel complesso degli Incurabili nell’ambito della seconda edizione di ‘Lezioni di Storia Festival’, la manifestazione ideata dall’editore Laterza con la Regione Campania, organizzata dall’associazione ‘A voce alta’ e dalla Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini con la Scabec.

Il tema di questa seconda edizione ‘Noi e loro’ sarà declinato sotto il profilo della letteratura, dell’arte, del cinema, della musica. E di ‘Noi e loro’ è costellata la storia dell’ospedale degli Incurabili, il primo del Sud del Paese, primato che conservò sino al secondo conflitto mondiale, mai abdicando dalla missione della solidarietà e dell’accoglienza.

Qui infatti si presentavano gravide e prostitute, castrati ed ermafroditi, colerosi e appestati, le cui storie sono raccontate in alcuni capitoli del libro ‘Scienza, Carità, Arte negli Antichi Ospedali d’Italia’ del prof. Gennaro Rispoli, medico – chirurgo e direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli che domenica terrà lezione nella sala Cirillo del Museo. ‘’Un grandissimo ospedale, un grande contenitore di storie della solidarietà e della carità. Ricorderemo come le donne che volessero mantenere celata la loro identità, potevano partorire velate oppure racconteremo come i diversi, i disabili e i malati venivano accolti con grande spirito di fratellanza. Questo forse è uno spaccato autentico per comprendere l’animo di questa antica e nobile città’’ dice Rispoli.

L’accesso al Museo delle Arti Sanitarie è in via Luciano Armanni, 21