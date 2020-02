Street Art is Woman, domenica 8 marzo a cura di Napoli Tour In-canto.

Il centro centro storico di Napoli racchiude mille segreti e sempre si può riscoprire da prospettive diverse, per l’8 Marzo l’Associazione culturale Napoli tour in-canto propone un omaggio a tutte le donne con un nuovo tour alla scoperta delle donne che si cimentano in un tipo di arte contemporanea e sempre più diffusa e di cui Napoli sta pian piano diventando protagonista: la Street Art.

Un percorso che omaggia le donne contemporanee, artiste note ed emergenti che si stanno facendo strada in quest’arte urbana, nasce così il prossimo tour: Street Art is woman.

Napoli è da sempre molto amata dagli street artist di tutto il mondo, tanto da vantare opere di artisti nazionali e internazionali del calibro di Francisco Bosoletti, Jorit e naturalmente Bansky..Ma conoscete il lavoro di Rosaria Bosso, artista napoletana in arte Roxy in the Box? la storia di Alice Pasquini, artista di fama internazionale?

Napoli ci da la possibilità di parlare di loro e di altre artiste che hanno scelto la nostra città come vetrina.

Infatti le strade della nostra città sono piene di graffiti, murales, volti di personaggi famosi, che rendono Napoli un vero e proprio museo a cielo aperto.

SIETE PRONTI A SCOPRIRE UN ALTRO VOLTO DI NAPOLI?

Si parte dalla Stazione di Montesanto, snodo essenziale della Pignasecca oltre che luogo urbano per eccellenza, per poi attraversare i luoghi principali del centro storico in cui le artiste che incroceremo hanno lasciato una loro traccia e infine giungeremo a largo Banchi Nuovi dove è previsto un aperitivo con vino dei Campi Flegrei e taralli.

OGNI TAPPA SARA’ OMAGGIATA DA UNA CANZONE ALLA MANIERA DI NAPOLI TOUR IN-CANTO, DOVE I LUOGHI, LE STORIE SONO CONNESSE AD UNO SPETTACOLO MUSICALE.

INFORMAZIONI E COSTI:

Importante la puntualità.

Appuntamento fuori la Metropolitana di Montesanto

Durata 2 ore.

I costi comprendono una guida regionale, una performance itinerante musicale e l’aperitivo:

18€ Adulti,15€ se in possesso della tessera associativa.

Omaggio Donne 10€ comprensivo di Tessera Associativa.

Bambini e persone con disabilità GRATIS.

Per partecipare occorre prenotarsi indicando cognome, recapito e numero persone, contattando:

Mariangela:3204857038 o inviando un WhatsApp

o scrivendo una mail a: