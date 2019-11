Suggestioni Musicali in viaggio per l’Europa, sabato 16 alla Domus Ars.

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 20.30 nell’ambito della Stagione Concertistica dell’Associazione Il Canto di Virgilio Concerti al Centro ci sarà un imperdibile Concerto

Suggestioni Musicali in Viaggio Per L’europa

Con:

Raffaele Rigliari Violoncello

Angela Nocera Pianoforte

Musiche di Schumann, Chopin, Saint Saens, Prokofiev

Angela Nocera

Nata a Napoli, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di “San Pietro a Majella” sotto la

guida del Maestro Francesco Nicolosi con il massimo dei voti e la lode e laureata al secondo

livello di Maestro collaboratore con il massimo dei voti.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali si è esibita, ottenendo ampi consensi di

pubblico e di critica, in numerosi recital e concerti di musica da camera nell’ambito di importanti

rassegne musicali e in prestigiose sale tra cui: Palazzo Strongoli, Palazzo Donn’Anna, Palazzo

Ischitella di Napoli, Palazzo Avenia, Salerno, Roccaraso in Musica, Festival della Filosofia,

“Anima mundi”, “Wiosny Ludow” , Polonia, Festival di Primavera di Gaeta, Auditorium

Vincenzo Vitale del Conservatorio Cimarosa, Villa Bruno, Castello di Santa Caterina, Sala

Scarlatti, Basilica di Santa Maria in occasione del “Festival Ritmosinfonico”, Certosa di San

Martino,Chiesa di San Rocco a Chiaia per la Fondazione “Pietà dei turchini”, Museo delle Arti

Sanitarie di Napoli, Teatro Tan, Teatro Bellini di Catania, Istituto “Boccherini”di Lucca.

Ha vinto una borsa di studio, frequentando l’Accademia Muzyczna di Lodz, in Polonia.

Ha partecipato allo stage “informatizzazione e ricerca” presso il Teatro di San Carlo,

collaborando alla creazione dell’Archivio multimediale del Teatro.

Maestro collaboratore per il soprano Maria Grazia Schiavo durante la Masterclass“Sorrento in

Musica” 2017.

Selezionata al Festival della Valle d’Itria 2018 in qualità di Maestro Collaboratore.

Selezionata tra i finalisti dell’ Italian Opera Academy di Riccardo Muti 2019,

Guest pianist per MIAL Varna 2019 in qualità di Maestro Collaboratore per “ L’ Elisir d’Amore”

al Teatro dell’Opera di Varna.

Raffaele Rigliari

Si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento

nella classe del Maestro Luca Signorini. Successivamente ha frequentato i corsi

dell’Accademia Pescarese e della Scuola di Musica di Fiesole completando la sua

formazione con F. Caida Greco e G. Gnocchi. Nel 2014 il violoncellista Marcio Carneiro

gli offre una borsa di studio per frequentare i corsi dell’Accademia “Tibor Varga” di Sion

(Svizzera). In qualità di violoncello di fila ha collaborato con le orchestre del Teatro San

Carlo di Napoli, del Teatro Petruzzelli di Bari, con l’orchestra da camera di Caserta e con

l’orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2015 è stato protagonista, in qualità di primo

violoncello, di una tournée orchestrale in Cina e negli Emirati Arabi. Nel corso della sua

attività si è esibito in importanti Teatri Italiani tra cui l’Auditorium della Conciliazione di

Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro degli Arcimboldi di Milano e l’Auditorium

Parco della Musica di Roma. Attualmente studia sotto la guida della violoncellista

tedesca Ulrike Hofmann e frequenta il corso di Musica da Camera presso l’Accademia di

Santa Cecilia.

Ingresso €10,00 ridotto € 7,00

I giovani fino al 26° anno di età, gli over 60, possono acquistare i biglietti a prezzo ridotto

Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 0813425603