Telecasting, il nuovo format di Piuenne.

Partecipa ai casting di “Telecasting”, il nuovo format televisivo di Piuenne diretto e condotto dal Regista Modestino Di Nenna e l’attore Antonio Fiorillo. Il format è nato con l’idea di dare la possibilità agli artisti di presentarsi al pubblico che seguirà il programma da casa.

Tutti i candidati che saranno selezionati potranno fornire i loro contatti mail e social agli spettatori.

Se sei un cantante, un imitatore, un attore, un musicista, un ballerino, un giocoliere, un mangiafuoco, un prestigiatore, un cabarettista, un rumorista, un pittore, uno scultore, un poeta, se hai un gruppo musicale o una scuola di ballo e un’età compresa tra i 6 e i 70 anni partecipa al casting di “Telecasting” il nuovo programma di Piuenne.

Per poter partecipare al nostro programma televisivo basterà inviare la tua foto con i tuoi dati anagrafici, il tuo numero di telefono, specificando il tuo settore artistico con eventuale link (non obbligatorio) al seguente indirizzo di posta elettronica: telecastingtv@virgilio.it

Se sarai selezionato ti contatteremo per la registrazione del tuo casting che sarà trasmesso durante una delle puntate di “Telecasting”.

I candidati selezionati saranno informati via mail e dovranno presentarsi presso gli studi dell’emittente televisiva “Piuenne” in via Nazionale Torrette 127 – 83013 Mercogliano (AV) nel giorno ed all’ora indicati muniti di: base musicale (se cantanti, gruppi musicali o ballerini), fotocopia del codice fiscale, fotocopia del documento d’identità ed eventuale fotocopia del permesso di soggiorno.