Torna il Giocattolo Sospeso, come fare per aderire.

Il Comune di Napoli organizza la quarta edizione dell’iniziativa natalizia di carattere

solidale Giocattolo sospeso

Ispirandosi all’usanza del “caffè sospeso”, il Comune intende invitare i cittadini che lo

vogliano ad acquistare un dono presso i negozi di giocattoli e le librerie che aderiscono

all’iniziativa per regalarlo a chi ne ha bisogno.

L’acquirente ritirerà lo scontrino fiscale emesso al momento dell’acquisto e il negoziante

prenderà nota, in un apposito registro, del nominativo del donatore, della data di acquisto,

del numero seriale dello scontrino e del modello di giocattolo prescelto.

Le persone che lo richiederanno potranno ritirare il dono consegnando copia del proprio

documento d’identità in corso di validità al negoziante, che rilascerà uno scontrino fiscale

con importo pari a zero o ricevuta fiscale recante la dicitura “corrispettivo non pagato” e

conserverà le copie dei documenti di identità di coloro che beneficiano del dono, per un

eventuale successivo riscontro.

Obiettivi

1. Realizzare un progetto che favorisca la partecipazione dei cittadini a un’iniziativa di

carattere solidale.

2. Offrire ai genitori di famiglie disagiate l’opportunità di assicurare ai propri figli un

dono natalizio.

3. Consentire alle associazioni di volontariato che lavorano a contatto con i bambini di

distribuire doni nella propria rete territoriale.

4. Riconoscere il diritto al gioco sancito dall’art. 31 dalla Convenzione ONU sui

Diritti dell’Infanzia quale strumento fondamentale per lo sviluppo del bambino.

Il Comune pertanto invita i titolari di negozi di giocattoli e di librerie interessati ad aderire all’iniziativa a presentare la propria candidatura come di seguito specificato.

Modalità di partecipazione

Per partecipare, i titolari di negozi di giocattoli e di librerie devono presentare la seguente documentazione:

 scheda di partecipazione (Allegato 1) compilata in ogni sua parte e debitamente

datata e firmata;

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La suddetta documentazione deve essere inviata entro le ore 12:00 del 11 novembre 2019

all’indirizzo email assessorato.giovani@comune.napoli.it

La mail dovrà riportare in oggetto la dicitura: AVVISO PUBBLICO “GIOCATTOLO SOSPESO 2019”.

Selezione

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito del Comune di Napoli

www.comune.napoli.it e gli esercenti selezionati saranno personalmente contattati per

motivi organizzativi.

Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it e, per

una più ampia diffusione, pubblicizzato attraverso tutti i canali social media istituzionali.

Norme per la tutela dei dati personali

Le attività relative al presente Avviso si svolgeranno nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003,

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018. Pertanto, i dati forniti dagli interessati

verranno trattati esclusivamente per la partecipazione alla selezione.