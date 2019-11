Tratti Somatici – Metamorfismo, da venerdì 29 al Pan.

Si inaugura venerdì 29 novembre alle ore 17.00 la mostra di Amedeo Gabucci in arte deò e Emilio Belotti Tratti Somatici – Metamorfismo a cura di Giovanni Cardone organizzata e promossa dall’Associazione Arthistoire in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli . Si potrà visitare la mostra fino al 18 dicembre 2019 presso la Sala Foyer PAN – Palazzo delle Arti di Napoli. I testi a Catalogo sono di Giovanni Cardone, Rino Cardone e Rosario Pinto.

La mostra si è ispirata al testo letterario dello scrittore Giovanni Gravina “ L’Angelo della Spada” edito da Prospettiva Editrice. Come scrive Giovanni Cardone : Il “diverso” non è solo lo straniero, il folle, il non “allineato”, è uno di questi è l’artista che molte volte rischia l’isolamento. Ecco perchè l’artista racconta o meglio tenta di raccontare l’animo umano , ecco perché è nata la mostra Tratti Somatici, attraverso le loro opere gli artisti Amedeo Gabucci in arte deò e Emilio Belotti ci prendono per mano e ci conducono attraverso un percorso intimo, che parte dallo spirito interiore fino alla contemplazione dell’Universo. Dall’infinitamente piccolo, immateriale, impalpabile, quella yuch che vola dentro di noi con ali leggere, dall’introspezione nella nostra anima più profonda, fino all’infinitamente vasto dei grandi gangli cosmici che ci conducono a scoprire nell’informe magma della vita, eppure carico di vita, nel caos primigenio di cui ci parlano gli antichi miti, gli albori di un giorno nuovo.

Tratti Somatici – Matamorfismo

Amedeo Gabucci in arte deò – Emilio Belotti

a cura di Giovanni Cardone

dal 29 novembre al 18 dicembre 2019

PAN – Palazzo delle Arti – Via dei Mille , 60 Napoli

Orario : dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.30 alle 19.30 Domenica dalle ore 9.30 alle 14.30