Trekking Urbano, gli appuntamenti a cura del Comune.

Nell’anno nazionale dell’andar lento, anche Napoli sarà protagonista della XVI Giornata nazionale del Trekking Urbano, evento che coinvolge quarantotto città italiane per scoprire luoghi unici del Bel Paese a passo lento e sostenibile.

31 ottobre 2019 ore 15:30

“Andamento lento tra i Parchi e le Scale di Napoli”

Appuntamento entrata del Parco Viviani in Via G. Santacroce

Mobilità dolce e fruizione lenta e consapevole del paesaggio urbano sono le linee guida dell’itinerario: Via G. Santacroce – Parco Viviani – Scala Cupa vecchia – Corso V. Emanuele – Parco ex Ospedale militare – Corso V. Emanuele – Scala di Montesanto – Piazza Montesanto – Vico Lepre – Ascensori/scale mobili – Parco Ventaglieri – Scale Gesù e Maria – Piazza G. Mazzini

a cura di Legambiente Parco letterario Vesuvio

Prenotazione obbligatoria cell. 3388408138

Contributo associativo di euro 5 a persona

1 novembre 2019 ore 10:15

“La Risalita”

Appuntamento Largo E. Berlinguer (fermata metro Toledo presso la statua del cavallo)

Passeggiata ascolto con momenti teatralizzati e musica dal vivo … alla conquista del complesso dell’Ex Ospedale Militare

a cura di Lo Sguardo che trasforma, Green Italia, Coordinamento Scale di Napoli, Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, ULG

Prenotazioni obbligatoria losguardochetrasforma@gmail.comparcoquartierispagnoli@gmail.comcell. 3914143578

Contributo associativo di euro 7 a persona

1 novembre ore 10:30

“Napoli antica e moderna tra palazzi storici e le modernissime stazioni della metropolitana”

Appuntamento Piazza Dante presso la statua di Dante

Passeggiata … ad andamento lento … da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito per ammirare monumenti di grande rilievo artistico e importanti per la storia di Napoli, con spiegazioni di esperti e lettura di brevi testi ispirati ai luoghi che attraversiamo

Il percorso, in gran parte pedonale, è accessibile a tutti

Alla visita parteciperanno i ragazzi del progetto di inclusione sociale “Usciamo in comitiva”

a cura dell’Associazione Vitattiva

Prenotazione obbligatoria aps.vitaattiva@libero.it cell. 3273486982

Contributo associativo di euro 5 a persona – visita anche in inglese

1 Novembre ore 16:00

“Birdwatching tra Parco Virgiliano e Gaiola”

Appuntamento entrata del Parco Virgiliano in Viale Virgilio

La passeggiata, in compagnia degli zoologi di K’ Nature, darà l’opportunità di esplorare diversi ambienti colonizzati con successo da numerose specie animali e vegetali. Durante la prima parte del percorso l’attenzione sarà focalizzata sull’importanza del verde urbano come scrigno di biodiversità e verranno quindi illustrate e osse€rvate tutte le specie, più e meno conosciute, che utilizzano queste aree come sito di nidificazione oppure durante le fasi di migrazione e svernamento. Ci si dedicherà poi ad osservare le falesie di Posillipo e Nisida, importanti siti di nidificazione per uccelli prettamente “rupicoli” quali il Corvo Imperiale ed il Falco Pellegrino, specie che facilmente si lasciano avvistare dai punti panoramici del Parco. Passeggiando poi verso l’area della Gaiola si avrà modo di conoscere la vegetazione tipica della macchia mediterranea e le specie animali legate ad uno degli ambienti naturali più comuni nel nostro Paese. Il percorso terminerà quindi sulla spiaggia della Gaiola dove incontreremo le specie di uccelli marini tipici della fascia costiera partenopea. Infine, si ritornerà al punto d’incontro, continuando le osservazioni anche durante il percorso di ritorno

A cura di K’ Nature

Modalità di prenotazione: invio mail con nome, data di nascita e recapito telefonico, entro le 14:00 del giorno precedente.

Quota di partecipazione: euro 5 a persona (euro 3 per i bambini di età inferiore ai 10 anni)

Info: knature.wildlife@gmail.com cell. 3661114554 / 3339301181

2 Novembre ore 10:00

“Birdwatching tra Parco Virgiliano e Gaiola”

Appuntamento entrata del Parco Virgiliano in Viale Virgilio

A cura di K’ Nature

Modalità di prenotazione: invio mail con nome, data di nascita e recapito telefonico, entro le 14:00 del giorno precedente.

Quota di partecipazione: euro 5 a persona (euro 3 per i bambini di età inferiore ai 10 anni)

Info: knature.wildlife@gmail.com cell. 3661114554 / 3339301181

2 novembre ore 16:00

“Da Piazza del Municipio a Castel dell’Ovo (dalla “Commedia dell’Arte” ai De Filippo)”

AppuntamentoPiazza del Municipio presso la fontana del Nettuno

Ispirato dalla recente mostra “I De Filippo. Il mestiere in scena” che si è tenuta a Castel dell’Ovo (28/10/2018-24/03/2019) il percorso, con spiegazioni storico artistiche, sarà accompagnato da momenti di recitazione e consente di vivere le trasformazioni urbanistico-sociali della città a partire dal ‘700 borbonico al Secondo Dopoguerra, che dal punto di vista teatrale si traducono nel passaggio dalle pulcinellate carnevalesche al teatro impegnato di Eduardo De Filippo, passando per il teatro di svago di Eduardo Scarpetta, padre dei fratelli De Filippo. Ma l’elemento predominante sarà il fascino e la bellezza della città, che vediamo rinnovata per quanto riguarda la parte finale (dalla Villa Comunale alla Riviera di Chiaja scendendo da Via G. Bausan). Gli scorci che ci troveremo a vedere diventano di per sé altrettante scenografie teatrali a cielo aperto e ci consentono di guardare con altri occhi quelle vie oramai famose solo per lo shopping modaiolo come Via G. Filangieri e Via Chiaja e di riscoprire angoli come Piazzetta dell’Ascensione

A cura di Secreta Neapolis

Prenotazione obbligatoria secretaneapolis@libero.it cell. 3292027359

Contributo associativo di euro 7 a persona

3 novembre 2019

“Va’ cuoncio cuoncio”

1° appuntamento ore 10:00Piazza Dante

bambini e adulti drammatizzeranno un racconto sulle stratificazioni della città e queste s’intrecceranno alle storie personali dei singoli partecipanti

2° appuntamento ore 12:00 Belvedere di San Martino

bambini e adulti potranno drammatizzare, dopo aver ascoltato durante il percorso storie e leggende legate alla Pedamentina di San Martino, la “costruzione con il corpo di una città ideale” per poi eseguirne graficamente il progetto

Trekking urbano rivolto ai bimbi dai 3 ai 10 anni con un adulto di riferimento che potrà facoltativamente partecipare ad uno dei due laboratori che faremo durante la giornata

A cura di L’Officina…per l’appunto

Info e prenotazioni: Raffaella cell. 3391411142, Luisa cell. 3491204993

Contributo associativo di euro 7 a persona

3 novembre ore 10:30

“Il mistero di Partenope”

Appuntamento Piazza del Plebiscito, lato ingresso Palazzo Reale

L’itinerario ci condurrà alla scoperta delle origini mitologiche della nascita di Napoli e del mito della sirena Partenope. Una sirena, una principessa, una leggenda, una città, un simbolo sacro. Tante cose è Partenope. Tanti frammenti della stessa creatura si insinuano tra le pieghe della storia di Napoli. Dal Palazzo Reale alla collina di Pizzofalcone fino alle mura del Castel dell’Ovo, cammineremo per le strade e i luoghi che hanno visto nascere la città di Partenope. Durata 3 ore circa

A cura di Partenope Experience

Prenotazione obbligatoria partenopexperience@gmail.com cell. e whatsapp 3663191005

sito web: http://www.partenopexperience.org/

Contributo associativo di euro 5 a persona, per gli under 18 non compiuti e accompagnati da un adulto il tour è gratuito



3 novembre ore 16:00

“Da Piazza del Municipio a Castel dell’Ovo (dalla “Commedia dell’Arte” ai De Filippo)”

Appuntamento Piazza del Municipio presso la fontana del Nettuno

A cura di Secreta Neapolis

Prenotazione obbligatoria secretaneapolis@libero.it cell. 3292027359

Contributo associativo di euro 7 a persona

Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo e Unità Organizzativa Autonoma Promozione e Valorizzazione del turismo sostenibile, dei percorsi pedonali, delle aree paesaggistiche cittadine

email: turismo.sostenibile@comune.napoli.it

Per info e aggiornamenti:

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/39326