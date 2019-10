Tuttosposi, inaugurazione e premio Family Award con Gigi Finizio.

Gigi Finizio inaugurerà Tuttosposi alla Mostra d’Oltremare e sarà premiato con il Family Award dopo le sfilate di Nicole Sposa e Pronovias che daranno il via agli eventi nel Palasposa.

La grande festa della famiglia promossa dall’Osservatorio Familiare italiano non poteva scegliere un superospite e testimonial più “in linea” da premiare con il prestigioso riconoscimento: non solo Gigi Finizio infatti canta l’amore da sempre ma il 19 ottobre festeggia il suo 32esimo anniversario di matrimonio con Brunella, che ha sposato quando aveva appena 22 anni e lei 18.

Questa lunga storia d’amore potrà essere di buon augurio per tutte le coppie di futuri sposini che visiteranno la mostra dal 19 al 27 ottobre.

La premiazione avverrà al termine delle sfilate dell’atelier Nicole Sposa di Milano e di Pronovias, il colosso di Barcellona della moda sposa diretto dalla stilista italiana Alessandra Rinaudo che è stata da poco nominata Direttrice Creativa.

La notizia relativa al prestigiosissimo incarico conferitole in poche ore ha fatto il giro del mondo raccogliendo consensi ovunque.

La designer è cresciuta nella sartoria della mamma e della nonna, entrando nel mondo della moda sposa sin da bambina. Dopo aver fondato Nicole Fashion Group, la scena mondiale si è innamorata di lei e oggi con questa nomina consolida una notorietà già riconosciutale a livello internazionale.

I due marchi saranno solo i primi ad aprire la manifestazione che domenica 20 vedrà in passerella Pinella Passaro e Stella White mentre sabato 26 sfileranno Ersilia Principe e Carlo Pignatelli; chiuderanno domenica 27 le due sfilate di Vanitas.

Tutti da scoprire saranno gli altri superospiti mentre c’è grande curiosità intorno al concorso Vieni e Vinci a Tuttosposi, che regala alle coppie che si sposano entro il 2020 prodotti e servizi per il loro matrimonio, compilando una semplice cartolina, e tante richieste sia per i corsi gratuiti della Wedding Planner Cira Lombardo che aiuterà gli sposini ad organizzare un matrimonio da favola che per quelli di portamento della Mazzini Eventi per aspiranti modelle. Tutte le info su www.tuttosposi.it; per partecipare ai corsi di Cira Lombardo occorre registrarsi su www.accademiadelwedding.com