Un grande weekend alla Mostra d’Oltremare con Tuttosposi.

Un matrimonio sempre più felice quello tra Tuttosposi e la Mostra d’Oltremare, che dà grande soddisfazione agli organizzatori e ai vertici della Mostra, che così si sono espressi al taglio del nastro, di fronte ad una folla oceanica: “Al di là del successo in termini di visite – afferma Alessandro Nardi, Presidente della Mostra d’Oltremare- Tuttosposi riesce a produrre reddito mettendo insieme l’intera filiera legata al matrimonio, dai prodotti ai servizi. Lo dico con cognizione di causa perché vedo altre fiere che anche se ben organizzate non sono in grado di fare altrettanto. Invece se Tuttosposi è arrivata alla sua 31esima edizione vuol dire che evidentemente dà soddisfazione economica agli espositori che ogni anno sono incentivati a tornare”. Gli fa eco Valeria de Sieno, Consigliere Delegato della Mostra: “Dopo 31 anni di Tuttosposi possiamo solo confermare quanto sia consolidato il rapporto con Mostra d’Oltremare e reputo che questo successo sia dovuto alla diversificazione dell’offerta. L’evento inoltre produce 2 miliardi fatturato annuo, è stato scelto da 3 milioni di visitatori in 30 anni con un fatturato complessivo di 100 miliardi di euro, un’enormità. Non sorprende quindi che duri da decenni e che sia uno di quegli eventi più attesi dai napoletani”.

Intanto, la giornata inaugurale si è conclusa con grandissimo successo e un vero trionfo per Gigi Finizio che si è esibito al pianoforte intonando alcuni dei suoi più grandi successi ed è stato premiato con il Family Award, una scultura di Lello Esposito. Emozionato, l’artista ha dichiarato: “Sono onorato di ricevere questo premio e sono contento che la famiglia Ferrara mi abbia voluto fortemente, dal momento che la loro fiera rappresenta gli sposi e io credo fortemente nei valori del matrimonio e della famiglia. A chi mi chiede quale è il segreto per far durare un matrimonio 32 anni come è successo a me rispondo: fidarsi l’uno dell’altro e affidarsi vicendevolmente, condividendo i momenti bui come quelli più spensierati. Occorrono tanta stima reciproca e tanta pazienza”.

Oltre al Presidente della Mostra d’Oltremare e al Consigliere Delegato, al taglio del nastro erano presenti il Vicesindaco di Napoli Enrico Panini, il consigliere Metropolitano Carmine Sgambati, l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità, Formazione e Giovani Chiara Marciani, il Presidente dell’Osservatorio Familiare Italiano Martina Ferrara, Nicole Cavallo, Creative Director di Nicole Spose – Milano, Riccardo Serravalle Direttore Creativo per la collezione di Pronovias St. Patrick, Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director di Pronovias . Premiati anche Maria Bolignano e Rocco Barocco, grande successo per l’influencer Teresa Langella e per il soprano Julia Burduli. Domenica giornata dedicata alle sfilate di Passaro Sposa e Stella White; superospite il Direttore di Chi Alfonso Signorini.