Una storia da cantare, la canzone d’autore su Rai 1.

L’onda lunga di Sanremo riporta da domani in prima serata su Rai1 “Una storia da cantare”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, con quattro puntate speciali condotte da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dopo il successo di ascolti della prima edizione (19 % la media di share).

Si parte infatti da sei cantautori che hanno fatto la storia dell’Ariston: ad aprire sarà il ricordo di Luigi Tenco con un ‘Ciao amore ciao’ interpretata da Ruggeri e Ermal Meta in una versione ‘sorridente’ e piena di speranza.

Seguiranno le storie di Vasco Rossi (con la sua “Vita spericolata”), Adriano Celentano (“24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”), del recordman di vittorie Domenico Modugno (“Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo”) di Ivano Fossati (autore di brani come “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini o “Le notti di maggio” di Fiorella Mannoia, entrambe Premio della Critica) e non mancherà Sergio Endrigo (sul podio con “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”). (ANSA).