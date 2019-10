Vebo, taglio del nastro alla Mostra d’Oltremare con Eleonora Daniele.

Inaugura domani, venerdì 4 ottobre alle ore 11 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, il salone internazionale Vebo dedicato alla bomboniera, regalo e casa. Il taglio del nastro avverrà con il vice sindaco di Napoli, Enrico Panini mentre nel pomeriggio sarà Eleonora Daniele, conduttrice di Rai Uno, a partecipare all’esposizione ed alla convention dell’Airb, la nuova associazione di categoria nata in difesa della cultura e tradizione della bomboniera.

Il Salone, che ha la prerogativa di presentare in anteprima internazionale le collezioni 2020 dei tre segmenti produttivi, registra la sua diciottesima edizione. Gli operatori di settore ed i buyers provenienti da numerosi paesi stranieri, per quattro giorni, determineranno il mercato del prossimo anno della produzione italiana e della sua diffusione fuori dai confini nazionali.

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai Uno, sarà presente all’esposizione in qualità di ambasciatrice della cultura e tradizione della bomboniera. La nota giornalista, che si è sposata proprio in questi giorni, ha aderito al progetto dell’Associazione Italiana Regalo e Bomboniera ritenendo l’azione pregna di validi contenuti morali e soprattutto di valorizzazione e difesa della produzione artigianale del made in Italy.

Saranno oltre 240 gli espositori, in rappresentanza di circa 800 marchi, ad animare per quattro giorni le contrattazioni degli operatori di settore per i segmenti produttivi della bomboniera, del regalo e della casa con la presentazione esclusiva, in anteprima, delle collezioni del prossimo anno. Buyers stranieri dalla Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Spagna, Russia ma anche dai Paesi Arabi e dagli States, confluiranno a Napoli per scegliere i nuovi prodotti del 2020 marcati made in Italy.