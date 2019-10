Vesuvio in the box, finissage della mostra di Gennaro Regina venerdì 11 al MAV di Ercolano.

L’11 ottobre alle ore 19.00, in occasione del finissage della mostra di Gennaro Regina “Vesuvio in the box”, lo Space Gallery del MAV si trasformerà in un atelier d’artista.

Ospiteremo la live perfomance dell’artista che dal vivo mostrerà come nasce una sua opera.

Una serata all’insegna dell’arte e della musica di Lunare Project.

Un evento dedicato al Vesuvio le cui forme rivivranno nel gesto di Gennaro Regina, che in un ‘corpo a corpo’ con la “montagna” più famosa del mondo, racconterà le sue suggestioni, la sua evocazione di straordinaria potenza, la sua ossessione.

INGRESSO LIBERO