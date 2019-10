“Voci dall’Aldilà” visita guidata recitata a Santa Luciella ai Librai venerdì 1 e sabato 2.

Venerdì e sabato 1 e 2 novembre 2019, la Chiesetta di Santa Luciella ai Librai aprirà ai visitatori nelle ore serali con visite guidate recitate, in collaborazione con la compagnia teatrale “La Caverna”.

La chiesetta di Santa Luciella non è solo un edificio fatto di pietre ma soprattutto un luogo che custodisce storie, preghiere, vicende personali accadute nell’arco dei secoli. Lo spettatore incontrerà, durante il percorso di visita, le anime di chi ha affidato al Teschio con le orecchie, messaggero tra il mondo dei vivi e l’aldilà, le proprie richieste e disperate speranze. Nessun palcoscenico ne quinta teatrale, unicamente un contatto diretto tra pubblico e spirito. Ci troviamo pur sempre in un luogo di sepoltura, in una Napoli da sempre legata al culto dei morti tra riti e superstizione, e nei giorni dedicati alle anime dei defunti, saranno loro a ripercorrere la propria vita.

L’Associazione Culturale Respiriamo Arte, ha riaperto il 5 aprile 2019, dopo trentacinque anni di abbandono, la chiesetta di Santa Luciella ai Librai e continua, imperterrita, un lavoro di riqualificazione e valorizzazione del sito.

La chiesa fu fondata nel 1327 per volere del consigliere reale degli Angiò, Bartolomeo di Capua, ma acquisisce la sua configurazione attuale con un rimaneggiamento settecentesco dovuto alla Corporazione dei Pipernieri, Tagliamonti e Fabbricatori che a Santa Lucia avevano affidato la protezione della vista, messa a rischio dal proprio mestiere.

Per partecipare alla serata è previsto un contributo di 8 euro che sarà impiegato per proseguire i lavori di restauro attivi nella chiesetta.

Prenotazione obbligatoria: 3314209045 – respiriamoarte@gmail.com

Giorni: 1 e 2 novembre 2019

Orari: 19:00; 20:00; 21:00; 22:00.

Visite guidate ogni 60 minuti per gruppi di max 20 persone. Contributo di 8€ a persona; 5€ per ragazzi dai 6 ai 18 anni

Dove: Chiesetta di Santa Luciella ai Librai, vico Santa Luciella ai Librai n.5