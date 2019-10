Anche ad ottobre non passa la voglia di vacanze.

Aumentano le prenotazioni per i viaggi degli italiani. Ma cosa spinge a partire proprio in questo periodo? Anche quest’anno SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l’esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo, lo ha chiesto -ammettendo risposte multiple- ad un campione di mille iscritti al portale.

La maggior parte degli italiani sostiene che è la nostalgia della spiaggia (65%) a spingere a prenotare un nuovo viaggio. Ma tra le motivazioni più ricorrenti anche il desiderio di ritrovare il benessere (52%) o più semplicemente il desiderio di essere altrove (51%).

«A dire il vero, ad ottobre ogni occasione è propizia per staccare un po’ la spina: gli italiani hanno “nostalgia” delle vacanze appena trascorse» puntualizza Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, il portale dedicato agli eventi per single.

Ottobre è l’occasione migliore per concedersi un viaggio. SpeedVacanze.it proprio questo mese sta riscontrando una maggiore propensione a concedersi una vacanza più o meno breve.

In cima alla lista delle preferenze ci sono le mete esotiche (35%), le crociere (29%) e le destinazioni in Italia (20%), mentre a scegliere le

Tra le destinazioni extraeuropee, il tour operator specializzato in viaggi per single e di gruppo sta riscontrando un boom di iscrizioni per Marsa Alam, strepitoso e mozzafiato, tra murene, tartarughe giganti, barriera corallina e acque limpide come piscine, ideale per chi ama il mare, con partenza il 26 ottobre e ritorno il 2 novembre 2019.

«Ma, per chi può concedersi una vacanza più lunga, stano andando molto bene anche le destinazioni caraibiche, tra spiagge bianche ed acque cristalline» sottolinea il direttore generale di SpeedVacanze.it. (WORLDNET)