Chiaia Magazine, in edicola il nuovo numero.

Nuovo numero di Chiaia Magazine (Iuppiter Edizioni), diretto da Max De Francesco. In copertina l’ironia è al comando e prende di mira il sindaco de Magistris: «Capanna chiusa per allerta meteo». In primo piano la campagna social di Chiaia Magazine contro i botti di Capodanno: «Che la festa non finisca in cenere», con il decalogo salvavita curato dal medico Mariano Marmo e un’illustrazione del graphic designer Tony Baldini.

Nelle altre pagine: «Le giocate delle feste: vincere al Lotto con il terno delle sardine»; «Caos Riviera di Chiaia, manca un piano di servizi»; «Case a Napoli, mercato a due velocità»; «Torna il giocattolo sospeso: tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa solidale del Comune»; «La terapia di “Arte che cura”: intervista al psicoterapeuta Massimo Doriani; «Sei proprio un bazzariota»: viaggio semiserio tra detti e parole del dialetto napoletano.

All’interno lo «Speciale Natale» con i presepi, i mercatini, i concerti da non perdere, il focus «Storie&Imprese», il cartellone delle mostre, i libri da regalare. «Se ne parla dopo Natale»: da Simona Bencini a Gigi e Ross: tradizioni, riti e manie delle festività. In Movida&Relax: il successo di Facenight 2019 e l’apertura al Centro Storico de ‘O Maciell, la superbraceria della carnalità.

