Giochi per bambini malati di tumore, raccolta fondi per i bimbi del Pausilipon.

Si è svolta la seconda edizione del torneo di burraco, presso il Club Ippocampo a Villa Casanova di via Orazio 112, all’insegna della solidarietà. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Genitori Insieme Onlus, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di sostenere vari progetti dedicati ai piccoli pazienti bisognosi delle cure del reparto di oncoematologia dell’Ospedale Santobono Pausilipon.

Genitori Insieme è un’associazione senza scopo di lucro accreditata presso Ospedale Pausilipon – Dipartimento di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, nata nel lontano 1990 (inizialmente con il nome del Presidente, nonché fondatore, Carmine Gallo) per volontà di alcuni genitori che hanno ritenuto indispensabile unirsi per un obiettivo concreto: fare il possibile per migliorare la cura e la degenza ospedaliera di bambini affetti da patologie onco-ematologiche. Oltre agli aspetti terapeutici e della ricerca scientifica applicata, è davvero importante offrire a questi bimbi sofferenti anche ambienti accoglienti e confortevoli, che spesso sono il loro mondo per lunghi periodi.

L’Associazione annovera fra i suoi membri anche svariati medici specialisti, ricercatori e personale infermieristico, che consiglia e supporta Genitori Insieme nelle scelte migliori per sostenere il reparto mediante formazione aggiuntiva e l’acquisto di nuovi macchinari all’avanguardia che il nosocomio non può sempre permettersi: strutture costrette ad affidarsi alla generosità popolare, con le sue campagne anche per mezzo di una giostra per sensibilizzare sulla SMA. Un ruolo centrale ha l’assistenza che la Onlus riesce anche a prestare alle famiglie dei giovani pazienti, che si trovano a dover affrontare le difficoltà di avere un figlio seriamente ammalato e le conseguenze, anche economiche e logistiche, che ne derivano.

Grazie anche all’impegno di molti volontari e sostenitori che nel corso del tempo aumentano, si è potuto dar vita a svariati progetti messi in campo proprio all’interno dell’Ospedale Pausilipon. “Qui si cinema”, un cineforum interno grazie al quale i bimbi alla domenica possono assistere vedere un film d’animazione o per tutta la famiglia. “Coccoliamoci” indirizzato alle madri bisognose di relax e piccoli diversivi, dopo aver trascorso intere giornate in reparto: si rivolge anche alle pazienti adolescenti, a cui si offre un supporto emozionale, una lezione teorica/dimostrativa sulla cura della pelle e un momento pratico di benessere in cui ricevere trattamenti estetici personalizzati.

Fra i progetti permanenti troviamo “Le ali di Gianandrea” con cui si realizzano i sogni dei bambini, si finanziano le attività di ricerca e si sostiene la formazione di medici e infermieri. “La casa di Alice”, un alloggio equipaggiato per accogliere le famiglie di pazienti che non vivono a Napoli. Il “Summer Village” per ricreare l’atmosfera gioiosa dei campi estivi, con attività ludico-ricreative per far evadere mentalmente e socializzare mediante giochi da tavolo ed animazione di gruppo: attività imprescindibili per il corretto sviluppo della personalità, soprattutto per i bambini a partire da 5-6 anni, che iniziano a fare proprie le regole di vita sociale e ad apprezzare il bello dello stare insieme a sconosciuti.

Ma i progetti non finiscono qui. Per essere aggiornati sulle tante attività si può seguire la pagina Facebook Associazione Genitori Insieme Onlus.