La Promessa, la storia di una passione di tutta una vita.

Si è appena concluso di girare a Cetara nell’incanto della Costiera Amalfitana le scene dello Short Movie/Trailer “La Promessa” con la Regia di Alessandro Derviso e gli attori Ivan Castiglione, Nello Mascia, Caterina Fasulo, Marilia Testa e Diego Sommaripa.

Lo Short Movie/Trailer “La Promessa” è stato girato a Cetara nella Costiera Amalfitana è la storia biografica dell’Imprenditore Mario Cozzolino, un doveroso omaggio all’Imprenditore, uomo di successo, ma anche all’Artigiano, lungimirante, appassionato e innamorato del suo lavoro.

Blue on Blues, l’Azienda creata dal Dr. Mario Cozzolino, un bella storia aziendale made in Italy iniziata nel 1976, che si appoggia sulle solide basi della tradizione campana coniugata alla passione dei mestieri creativi, Azienda che si è imposta nel difficile scenario internazionale della moda in un momento in cui lo chic non è un’opinione, ma un’esigenza assoluta.

Un caloroso ringraziamento:

Per gli abiti maschili Bruno Unione Sartoria Roma

Per gli abiti da donna Hanna Moore Milano

Alla famiglia Cozzolino e all’Azienda Blue on Blues per le location

Lo Short Movie/Trailer è stato girato al ristorante Blue Note a Cetara nell’incanto della Costiera Amalfitana

A Scacco Matto Production di Gianfranco Unione

A Trucco Parrucco Miriam Carino & Staff di HM Make-up Italy

Alla Troupe Solder Sud dei Fratelli Derviso