Novembre e dicembre i mesi dei single.

In Italia ci sono 9 milioni di persone sole. Ma per l’immaginario collettivo l’avvicinarsi delle festività natalizie coincide con uno dei momenti più difficili per i cuori solitari. A sottolinearlo sono gli specialisti di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare nella vita reale gente nuova e nuovi potenziali partner.

«Eppure non avere un compagno durante il periodo di Natale può avere risvolti molto positivi, a cominciare dalla maggiore libertà di scelta. L’avvicinarsi delle festività -dunque- non è affatto il periodo peggiore per i cuori solitari, ma al contrario è un ottimo momento dell’anno per “spassarsela”» mette in evidenza Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it, portale quest’ultimo che per primo ha introdotto in Italia l’esclusiva formula dei viaggi e delle crociere di gruppo per single.

«Sia gli uomini che le donne che non vivono in coppia hanno una maggiore energia positiva ed hanno un miglior principio di autodeterminazione: si impegnano per migliorarsi e coltivano molti interessi. Questo rende i single più liberi e più sereni» aggiunge Roberto Sberna, direttore generale di SpeedDate.it e di SpeedVacanze.it.

La solitudine? «È uno pseudo-problema, perché è uno stato d’animo non un fattore oggettivo. Si può stare in coppia e sentirsi molto soli, come si può stare senza un partner ed essere assolutamente in sintonia con se stessi» risponde Roberto Sberna.

Perché questo periodo è più favorevole agli incontri? «Perché tutti sono più liberi dal lavoro e si possono trovare tante occasioni per uscire in tranquillità» puntualizzano gli specialisti dei due portali dedicati al mondo dei single, secondo i quali «l’importante è darsi al flirt, non importa se finirà o se il nuovo incontro si trasformerà in una relazione duratura: sedurre e lasciarsi sedurre è stimolante ed energizzante e rende più magici i momenti speciali».

Se poi sono rose fioriranno e quale migliore occasione se non quella di trascorrere un weekend insieme optando per un viaggio esperienziale tra le moltissime opzioni proposte da SpeedVacanze.it?

«Tutte le nostre proposte per i weekend stanno registrando un boom di prenotazioni, ma i viaggi più richiesti sono quelli che consentono di fuggire dall’inverno e ritrovare l’atmosfera dell’estate, a prezzi competitivi» conclude Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it.