Regalo di Natale preferito? Un viaggio in una meta esotica.

Il regalo più gradito è quello basato sul coinvolgimento, l’avventura e l’autenticità. E, secondo i risultati di un sondaggio che ha coinvolto un campione rappresentativo costituito da 2 mila italiani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, interpellati da SpeedVacanze.it sulle preferenze in quanto a regali, tra le varie esperienze possibili, alla fine è il viaggio ad essere il dono più gradito.

Il 24% degli italiani spera di ricevere in dono proprio un viaggio, indicato come il regalo preferito dal 22% del campione, un regalo tecnologico (18%), oppure orologi, penne e gioielli (16%), capi di abbigliamento e accessori (15%) o profumi (nominati dal 11% degli interpellati). Poi ancora libri e calendari (6%) e prodotti enogastronomici (5%).

«Viaggiare secondo i nuovi parametri esperienziali significa allontanarsi dai percorsi più turistici esplorando luoghi meno conosciuti per ottenere un senso più genuino della destinazione» spiega Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it, portale quest’ultimo che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner.

E tra queste mete esperienziali, le più sognate dagli italiani -secondo le tendenze analizzate da SpeedVacanze.it– sono l’Aurora Boreale in #Islanda e il cosiddetto Holi Festival in Rajasthan, il Festival dei Colori che in #India rappresenta una delle manifestazioni più attese di tutto l’anno.

«Uno degli spettacoli naturali più belli del mondo è proprio la famosissima Aurora Boreale tra panorami mozzafiato come le cascate Skogafoss e la cascata d’oro Gullfoss. Un’esperienza davvero unica in luoghi che d’estate sono inondati di luce 22 ore al giorno e d’inverno sono ricoperte di neve e immerse nella notte. Non è un sogno, ma è pura realtà» conclude Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it.

Ma a suscitare un crescente interesse da parte dei viaggiatori c’è proprio Cuba, che molti scelgono quale meta prediletta per «fuggire dall’inverno», e il Brasile, meta prediletta dagli italiani per Capodanno.

A seguire, le mete più desiderate sono Maldive, Sri Lanka, Thailandia e -restando in tema di viaggi esotici- anche Zanzibar, tra distese di sabbia finissima e tartarughe giganti, e la Giordania, alla scoperta di una delle «otto meraviglie» del mondo antico. (WORLDNET)