Torna “Un pizzaiolo Adhoc per il presepe di Ferrigno” con MySocialRecipe

Il prossimo 5 novembre si chiuderà la terza edizione del sondaggio “Un pizzaiolo Adhoc nel presepe di Ferrigno”, indirizzato a tutta la comunità virtuale di MysocialRecipe ed il popolo del Web appassionato estimatore della pizza.

L’iniziativa è sostenuta da Adhoc Cash & Carry dedicato alla vendita di prodotti e servizi ai soli professionisti del settore HORECA (acronimo di HOtellerie REstaurant CAfé, ma la terza parola viene identificata talvolta con Catering, o altre similari, per identificare gli operatori professionali nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande) con un’attenzione particolare per la qualità e per la convenienza, Adhoc dal 2004 è presente in Campania con 5 punti vendita.

Più di 10.000 referenze per il settore alimentare con una caratterizzazione dell’assortimento delle specificità territoriali in cui si trovano i punti vendita. Un assortimento completo che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali, costruito sulle esigenze dei clienti.

Il sondaggio serve ad esprimere voti su quello che viene ritenuto il migliore pizzaiolo, al quale verrà dedicata una statuetta con le proprie sembianze che sarà inserita all’interno del celebre presepe di Ferrigno. Per chi ancora non conoscesse Ferrigno, è la bottega artigiana di maestri del presepe napoletano di via San Gregorio Armeno dall’omonimo Maestro che porta avanti la tradizione dei pastori in terracotta dal 1836.

Si vota esprimendo la propria preferenza alla pagina dedicata di MySocialRecipe, ove è possibile esprimere la propria preferenza una sola volta anche più di un pizzaiolo.

Il vincitore oltre ad essere raffigurato nel presepe di Ferrigno, sarà inserito tra i candidati del sondaggio “Personaggio dell’anno” di Italia a Tavola dedicato protagonisti dell’enogastronomia, nella categoria Cuochi/Pasticceri/Pizzaioli.

I 50 candidati sono selezionati fra i pizzaioli iscritti a MySocialRecipe che hanno ricevuto più clic, oltre a quelli giudicati migliori dalla guida Pizzerie del Gambero Rosso, i top della classifica 50TopPizza e alcuni rappresentanti delle più antiche pizzerie.

Gli esperti del mondo Web di reviewbox.it ci ricordano che MySocialRecipe, social network che consente agli appassionati del food di pubblicare le proprie ricette, che potranno ricevere l’apprezzamento del pubblico, è l’unica piattaforma nel mondo della gastronomia ad aver implementato un sistema di attribuzione di paternità delle ricette del tutto valido sul piano legale. L’utente di MySocialRecipe deve semplicemente caricare e registrare le sue ricette, per vederne attribuita la paternità anche da una marca temporale Infocert sul sito.

Ancora una volta MySocialRecipe, piattaforma da sempre attentissima a catturare le ultime tendenze e l’innovazione in fatto di cibo, propone un’iniziativa rivolta al variegato universo degli utilizzatori di Internet per favorire la valorizzazione della professione di pizzaiolo: una vera arte vecchie di secoli, che ha saputo dare vita ad uno dei prodotti più famosi in tutto il mondo e che porta in giro sapientemente l’immagine dell’Italia con sommo apprezzamento di tutti. Non a caso è stata inaugurata di recente a Striano la scuola per pizzaioli dell’associazione Mani d’Oro, con grande entusiasmo delle autorità e di tutta la comunità del Comune nel napoletano.