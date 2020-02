Miwa Excellence la crema anti age prodotta in Campania

Miwa Cosmetic, nasce a Salerno nel 2018 dalla passione per la cosmetica di Luciana Celestino, ingegnere chimico e fondatrice dell’azienda e Antonio Mileo, ingegnere chimico e responsabile della ricerca e sviluppo.

“Crediamo nella scienza che può progredire in accordo con la natura; ricerchiamo la perfezione nelle nostre formulazioni attraverso aggiornamenti continui, innovazione, responsabilità, e rispetto per le persone e per l’ambiente.

La nostra è un’azienda giovane, ma costituita da professionisti con decenni di esperienza nel settore chimico e farmaceutico, nella cosmetica e nel management.”

A San Paolo in Brasile dove sono nata e laureata in Ingegneria Chimica – ci confida Luciana Celestino – ho avuto la fortuna di entrare in contatto con la cultura della comunità giapponese che è stata fonte d’insegnamento e d’ispirazione di principi come la ricerca della perfezione, del rispetto per le persone e per l’ambiente, dell’equilibrio e dell’armonia.

Miwa è un nome giapponese che significa bellezza e armonia.

Quando la scienza incontra la natura, nascono bellezza e armonia.

La persona è al centro della nostra attenzione e attività: le nostre formulazioni infatti sono sviluppate seguendo le esigenze della donna che le utilizza, per soddisfare il desiderio di bellezza ed armonia con prodotti equilibrati ed estremamente efficaci.

Poniamo un’attenzione maniacale nella selezione delle materie prime: utilizziamo infatti principi naturali di origine vegetale uniti ai più innovativi ingredienti che la scienza cosmetica offre.

Nell’attività di ricerca e sviluppo un apporto fondamentale è fornito da Antonio Mileo, ingegnere chimico e inventore di 5 brevetti internazionali.

Il progresso scientifico sostenibile per noi è un alleato – ci spiega Antonio Mileo – che ci guida ad arricchire le nostre conoscenze e a perseguire l’eccellenza e la perfezione nello sviluppo dei nostri prodotti.

Abbiamo sempre un pensiero rivolto al futuro e al rispetto dell’ambiente: il packaging è progettato per essere innovativo e riciclabile, esaltando le proprietà del prodotto all’interno di una visione di eco-sostenibilità.

Crediamo nella potenzialità e nelle eccellenze italiane. Le nostre formulazioni infatti sono sviluppate, prodotte e confezionate interamente in Italia; collaboriamo con primari partner italiani.

Il nostro prodotto Miwa Excellence Crema Anti-Age è una emulsione ad altissima concentrazione di principi funzionali, estremamente efficace nella sua azione anti-età.

Miwa Excellence agisce contrastando efficacemente le diverse carenze fisiologiche della pelle: sostiene azioni multicorrettive contro rughe, perdita di elasticità e decremento della compattezza cutanea, promuove una profonda idratazione, favorisce il rinnovamento cellulare, protegge la pelle con preziose proprietà antiossidanti.

Miwa Excellence è prodotta in Italia, dermatologicamente testata, Nickel Tested ( < 0,0001% ), e la fragranza non contiene allergeni; può essere pertanto utilizzata anche dalle pelli più sensibili.

A differenza delle altre creme viso anti-età, Miwa Excellence è formulata con ben 13 principi funzionali, attivi nella loro azione anti-age.

I principi funzionali in Miwa Excellence sono inoltre altamente concentrati (la concentrazione è molto maggiore di quella usualmente utilizzata nelle altre creme anti-age) , e ciò aumenta sensibilmente la loro efficacia.

Per informazioni o per acquistare la crema anti age Miwa Excellence www.miwacosmetic.it