Open Day all’Elena di Savoia sabato 14.

Anche quest’anno, l’ISIS Elena di Savoia si apre al pubblico: durante gli open day sarà possibile visitare entrambe le sedi, “Elena di Savoia” e “Diaz” che un tempo fu la scuola di Pino Daniele. Sarà possibile scoprire un vero e proprio tesoro nei laboratori della scuola, dotati di strumenti antichi e moderni.

I visitatori potranno partecipare alle lezioni pratiche dei vari indirizzi e degustare al buffet le specialità enogastronomiche preparate dagli alunni sotto la supervisione dei nostri docenti-chef.

Il dirigente scolastico, il prof. Giuseppe Baldassarre, e tutto il personale della scuola saranno a vostra disposizione per rispondere a domande e curiosità e per accompagnare genitori e alunni delle medie in questo momento difficile, ma anche così emozionante, per la vita di uno studente: la scelta della scuola superiore, infatti, è una scelta cruciale nella vita di ognuno. (ANSA)