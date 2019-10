Inaugurazione anno accademico alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale con il Cardinale Sepe.

Martedì 29 a partire dalle ore 17, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), a Napoli in via Petrarca 115, avrà luogo la cerimonia di apertura ufficiale dell’anno accademico 2019-20.

Presso l’aula magna della sezione posillipina della Facoltà, i lavori saranno aperti dai saluti di indirizzo del Gran Cancelliere ed arcivescovo metropolita di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, seguiti dagli interventi dei rappresentanti degli studenti. Subito dopo, toccherà al Preside della PFTIM monsignor Gaetano Castello esporre la relazione sull’anno accademico 2018-19, alla quale farà seguito la prolusione del vescovo monsignor Filippo Iannone, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, dal titolo Curia romana semper reformanda. Le riforme del post-concilio.

Quello che prenderà ufficialmente il via domani è un anno accademico che si annuncia ricco di sfide e novità per la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. A partire da quest’anno, ad esempio, presso la sezione San Tommaso, in viale Colli Aminei 2, è possibile conseguire il Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare di II livello, che forma consulenti professionisti, abilitati ad operare nella pastorale familiare pregiudiziale e nel processo di nullità matrimoniale presso i Tribunali ecclesiastici, i Consultori e gli altri organismi competenti.